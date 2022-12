Cette nouvelle voiture électrique abordable va donner des sueurs froides à la Dacia Spring

Le constructeur chinois BYD présent en France depuis quelques semaines annonce le lancement de sa nouvelle Dolphin en Chine. Affichée à partir de 116 800 yuans, soit environ 15 700 euros, elle pourrait arriver en Europe un peu plus tard sous le nom d'Atto 2. Et elle fera trembler certaines de ses rivales.

Si vous ne connaissez pas BYD, préparez-vous à beaucoup en entendre parler au cours des prochaines années. Car la marque chinoise, fondée en 1995 commence tout doucement à envahir l’Europe. Elle fut notamment l’une des stars du Mondial de l’Auto de Paris en octobre dernier et commence sa commercialisation sur le Vieux Continent en France notamment avec les Tang, Atto 3 et Han, à savoir deux SUV et une berline. Un nouveau rival pour MG mais également pour d’autres marques historiques, alors qu’un nouveau modèle pourrait débarquer sur le continent.

Croqueuse de Dacia

Il s’agit de la Dolphin, une compacte électrique que certains chanceux ont déjà pu voir chez nous. En effet, celle-ci était également sur le stand de la marque lors de la grande messe de l’auto parisienne, mais uniquement le dernier jour. Une apparition surprise pour celle qui fut officiellement révélée en 2021 en Chine, d’abord sous la forme d’un concept puis du modèle de série quelques mois plus tard.

Plus d’un an après, il est enfin temps pour le modèle le plus abordable de la marque de débuter enfin sa commercialisation, alors que BYD vient d’ouvrir les commandes. Et la compacte affiche un tarif défiant toute concurrence ! Comme le détaille la marque, elle débute en effet à partir de 116 800 yuans, soit environ 15 749 euros selon le taux de change actuel. Un tarif très bas qui lui permettrait alors de rivaliser frontalement avec la Dacia Spring, dont le prix a augmenté il y a quelques mois pour atteindre les 20 800 euros, bonus écologique de 5 616 euros non déduit.

Pour l’heure destinée à la Chine, la BYD Dolphin pourrait tout à fait arriver en Europe, peut-être sous le nom d’Atto 2. Une appellation choisie pour l’Australie, où elle sera également commercialisée. Il faudra sans doute s’attendre à un prix un peu plus élevé en Europe, tournant sans doute autour des 25 000 euros, en raison des taxes et des coûts de transport. Ceux-ci pourraient finir par ne plus être un souci, alors que la marque prévoit de construire une ou deux usines sur le Vieux Continent au cours des prochaines années.

Comme le détaille le site chinois It Home, la compacte électrique se dote d’un écran tactile de 12,8 pouces rotatif, comme sur les autres modèles de la gamme. Celui-ci est associé à un petit combiné numérique. Les passagers peuvent profiter d’un empattement de 2,70 mètres, tandis que les sièges avant sont chauffants.

Si la dotation technologique s’annonce sommaire en raison de son prix très bas, la Dolphine est tout de même équipée du système de conduite autonome DiPilot de niveau 2 développé par la marque. Son rayon de braquage de 10,5 mètres devrait faciliter les manœuvres en ville.

Plusieurs déclinaisons

Reposant sur la plateforme BYD e-Platform 3.0, cette nouvelle Dolphin / Atto 2 se décline en deux niveaux de puissance, à savoir 70 et 130 kW, soit l’équivalent de 95 et 176 chevaux pour un couple de 180 et 190 Nm. Le 0 à 50 km/h est alors réalisé en 3,0 à 3,9 secondes. Une seule batterie est proposée, à savoir la Blade LFP (lithium-fer-phosphate) développée par la marque et affichant une capacité de 44,9 kWh. Offrant une meilleure capacité et un risque d’embrasement moindre, celle-ci permet à la nouvelle venue dans la gamme d’afficher une autonomie comprise entre 401 et 420 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

Il faut alors retirer entre 10 et 15 % pour obtenir la valeur WLTP, ce qui correspond alors des valeurs d‘environ 350 km. Si la puissance de charge n’a pas été précisée, la batterie se remplit de 30 à 80 % en 30 minutes. À titre de comparaison, la Dacia Spring embarque un accumulateur de 26,8 kWh bruts et peut parcourir jusqu’à 230 kilomètres selon le cycle WLTP, pour une puissance de 44 chevaux.

Pour l’heure, la date précise de lancement n’a pas encore été annoncée par la marque, mais les informations du site Weibo évoquent l’année 2023. Il faudra toutefois encore patienter avant de voir la BYD Dolphin arriver sur le Vieux Continent, alors que la marque y fait tout juste ses premiers pas. La firme rivalise alors avec Nio et Xpeng, qui débarquent également chez nous, inquiétant alors les spécialistes. En effet, selon une étude de Jato Dynamics, pas moins de 18 % des modèles électriques commercialisé chez nous sont de marque chinoise.

Une situation alarmante, alors que le gouvernement veut agir en réservant le bonus écologique aux voitures fabriquées en Europe. C’est notamment pour cela que BYD souhaite implanter des sites de production chez nous, tout comme l’a fait Tesla avec sa Gigafactory de Berlin, alors que la firme risquait également d’être privée d’aide. Mais pour l’heure, seul le Model Y est assemblée sur le Continent, la Model 3 étant également fabriquée en Chine, ainsi qu’aux États-Unis.

