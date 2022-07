Mini Concept Aceman : un modèle inédit et électrique basé sous Android (mais pas Auto)

Mini dévoile sa nouvelle Aceman, qui prend la forme d'un concept 100 % électrique faisant le lien entre la Cooper standard et la Countryman.

Mini ne chôme pas en ce moment. Il y a quelques semaines, la firme levait le voile sur un concept inédit baptisé Cooper SE Cabrio. Celui-ci reprenait la carrosserie de la Mini Cabrio ainsi que la fiche technique de la SE classique. Pour rappel, celle-ci embarque un moteur électrique de 184 chevaux et 270 Nm de couple, associé à une batterie de 32,6 kWh lui permettant de 230 km.

Aujourd’hui, la firme britannique fait à nouveau parler d’elle en dévoilant un second concept-car. Comme le précédent celui-ci devrait aussi faire partie intégrante de la gamme dans quelques années.

Un maillon manquant

Comme le précise le communiqué de la marque, « le MINI Concept Aceman donne un aperçu d’un modèle inédit, qui fera le pont entre les MINI Hatch 3 & 5 portes, et le MINI Countryman« . Cette étude de style ne remplace donc pas de véhicule déjà existant dans la gamme mais préfigure un nouvel arrivant qui viendra compléter l’offre. Affichant une longueur de 4,05 mètres pour 1,99 mètre de large et 1,59 mètre de haut, cet Aceman annonce également la nouvelle stratégie stylistique de la marque.

Celui-ci adopte en effet le nouveau langage baptisé « Charismatic Simplicity », mettant en valeur les éléments clés du design de la marque. Nous retrouvons donc une grande calandre octogonale pleine, entourée de larges optiques arrondies. Les ailes sont quant à elles imposantes, de même que la partie arrière. L’Union Jack est quant à lui présent un peu partout, sur la face avant, grâce à des LED mais également sur le toit. Si tous les éléments ne seront évidemment pas conservés sur le modèle de série, ce concept nous donne une bonne idée de ce que nous prépare la marque pour le futur.

Un poste de conduite futuriste

À bord, le concept Aceman arbore un poste de conduite très moderne, voire futuriste, sans pour autant s’éloigner de l’ADN de la marque. Si l’ensemble est bien plus épuré que ce que l’on connaît déjà depuis de nombreuses années, nous retrouvons tout de même des similitudes avec l’intérieur actuellement proposé. L’écran tactile reste en effet rond, comme sur les modèles de série. Il évolue néanmoins très nettement, en faisant notamment appel pour la première fois à la technologie OLED, plus réactive et permettant de proposer des écrans plus fins, tout en garantissant des couleurs plus intenses.

La planche de bord est quant à elle animée par des projections colorées, qui ne devrait sans doute pas passer l’étape de la production. En revanche, les clients de la version de série devraient profiter du système d’info-divertissement basé sur Android AOSP. Cela signifie que Mini ne souhaite pas intégrer Android Automotive ni même Google Automotive avec à la clef moins d’applications compatibles, alors que BMW a fait le chois de son côté d’intégrer Android Automotive, mais sans les services Google. On imagine toutefois une compatbilité avec Apple CarPlay et Android Auto pour l’écran qui proposera alors plusieurs modes qui offriront diverses fonctionnalités, telles que la suggestion de restaurants ou de bornes de recharge. Il sera aussi possible de personnaliser les widgets affichés.

Mini évoque des matériaux haut de gamme tels que le velours présent sur le volant, tout en soulignant que le cuir n’aura pas sa place sur les sièges et dans le reste du poste de conduite.

Lancement en 2024

Malheureusement, Mini ne nous donne aucune information sur la fiche technique de ce concept Aceman. Peut-être reprend-il les caractéristiques de la Mini Cooper SE citées au début de l’article ? Il faudra encore patienter avant d’avoir le cœur net. Néanmoins, et comme le précise le constructeur, ce nouveau modèle fera sa première apparition le 23 août prochain à l’occasion de la Gamescon de Cologne. Il se murmure que la révélation officielle de la version de série est prévue l’an prochain pour un lancement en 2024.

