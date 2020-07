Cadillac Lyriq : un écran OLED incurvé de 33 pouces s’invitera sur le SUV électrique

Futur porte-étendard électrique de Cadillac, le SUV Lyriq s’armera d’un immense écran incurvé de 33 pouces. Cette dalle unique sera divisée en trois blocs, lesquels afficheront des informations distinctes.

Mi-février, le constructeur américain Cadillac créait la surprise en intronisant le tout premier SUV électrique de son histoire répondant au nom de Lyriq. À l’époque présenté en surface, le véhicule devait faire l’objet d’une introduction plus détaillée à l’occasion du salon automobile de New York, en avril dernier.

Mais la crise sanitaire du coronavirus (Covid-19) a contraint les organisateurs à repousser l’événement, reportant forcément la première mondiale du quatre roues. La filiale de General Motors n’en demeure pas moins motivée à l’idée de marquer le coup, et n’hésite pas à communiquer sur son projet pour nous garder en haleine.

Tactile sur les côtés

Le site spécialisé Electrek a notamment pris connaissance de l’attirail technologique que le Lryiq embarquera. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Cadillac ne fait pas les choses à moitié : son SUV accueillera en effet un écran OLED incurvé de 33 pouces, qui couvrira alors la majeure partie du tableau de bord.

Si ce bloc uni donne l’impression de naviguer sur une seule et même dalle, l’ensemble se composera en fait de trois écrans aux fonctions différentes : tactiles, les écrans latéraux mettront en exergue les informations du véhicule d’un côté, et un système de navigation et d’infodivertissement de l’autre. Lorsque le bloc central, contrôlable via une commande rotative, affichera les informations relatives à la conduite.

La course aux grands écrans

Le système d’aide à la conduite Super Cruise devrait de son côté proposer de nouvelles alertes davantage centrées sur l’humain, sans que la marque ne précise véritablement les tenants et les aboutissants de cette nouveauté. À n’en pas douter, Cadillac devrait continuer à communiquer au sujet de son SUV électrique, dont la mise en production est prévue dans le courant du cru 2022.

Cet écran incurvé de 33 pouces n’est pas sans rappeler celui du Byton M-Byte, dont la dalle de 48 pouces en avait impressionné plus d’un au moment de sa présentation. Bien que sa sortie soit fortement menacée en raison de difficultés financières. Le fait est que ce genre de technologies embarquées tend, au fil des années, à s’agrandir toujours plus, de sorte à proposer une expérience utilisateur digne de ce nom. Tesla en est l’exemple parfait : force est de constater que nombre de constructeurs n’hésitent plus à l’imiter.