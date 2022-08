Voici la Smart #1 Brabus, le petit SUV sportif et électrique

Smart lève le voile sur la version Brabus de son SUV #1. Il faudra toutefois patienter encore un peu avant de connaître sa fiche technique.

Depuis son sauvetage par Geely en 2019, Smart souhaite se réinventer. Si la citadine ForTwo, désormais 100 % électrique est encore commercialisée, la production de la ForFour a quant à elle été stoppée en décembre dernier. Celle-ci a en effet été remplacée par le SUV #1, premier modèle conçu conjointement par Daimler et Geely dans le cadre de leur partenariat.

Une version plus vitaminée

Dévoilé en avril dernier, ce nouveau venu dans la gamme devrait débuter ses livraisons d’ici à la fin de l’année. Mais alors qu’il n’est pas encore commercialisé, le SUV se décline désormais dans une toute nouvelle version Brabus. Annoncée via un teaser sur Instagram au mois de juin, celle-ci se montre désormais officiellement. S’il faudra encore patienter avant de connaître la fiche technique de cette version, la marque sino-allemande nous dévoile déjà quelques photos dans un communiqué.

Si la silhouette du SUV reste inchangée, on note tout de même quelques petites différences avec la version de base. Le style est en effet plus musclé, grâce notamment à l’ajout de petites fentes au bout du capot, tandis que le toit est ici peint en rouge, comme les coques de rétroviseurs. Une teinte que l’on retrouve également sur la lame avant, tandis qu’un petit becquet de toit fait son apparition. On notera également l’arrivée de nouvelles jantes de 19 pouces totalement inédites, abritant des étriers de freins rouges.

Un intérieur légèrement revu

L’intérieur aussi profite d’un traitement spécifique, tout en conservant la présentation de la version standard. L’écran tactile de 12,8 pouces est reconduit et est toujours associé à un combiné numérique de 9,2 pouces Full HD ainsi qu’à un affichage tête-haute de 10 pouces. Néanmoins, cette variante se distingue par l’arrivée d’un volant recouvert d’Alcantara et de cuir, tandis que les sièges sont habillés de suéduine et brodés du logo Brabus sur les appuie-têtes. On remarquera également les surpiqûres rouges ainsi que le pédalier en aluminium.

Les aspects pratiques restent inchangés sur le SUV, affichant une longueur de 4,27 m pour un empattement de 2,75 m. Il s’agit du plus grand modèle de la marque, capable d’accueillir cinq passagers à son bord et équipé d’un coffre de 411 litres, associé à un frunk de 15 litres à l’avant. À noter que la banquette arrière peut coulisser sur 13 centimètres.

Une fiche technique encore mystérieuse

Malheureusement, Smart n’a pas donné d’informations sur la fiche technique de sa #1 Brabus. Pour rappel, la version standard affiche déjà une puissance de 268 chevaux, qui pourrait sans problème être portée à 300 équidés pour cette variante sportive. Des rumeurs évoquent même près de 400 chevaux. Mais pour l’heure, rien n’a encore été confirmé par le constructeur. Il faudra donc faire preuve d’encore un peu de patience avant d’en savoir plus.

Et pour cause, le SUV électrique sera officiellement révélé au grand public le 26 août prochain, à l’occasion du salon de Chengdu, en Chine. Nous devrions en savoir plus à ce moment-là, alors que Smart n’a pas évoqué de date de lancement ni de prix. Nul doute que cette variante arrivera l’an prochain, pour un ticket d’entrée tournant autour des 50 000 euros, bien que cela reste à confirmer.

