Smart #1 : tout ce qui a été annoncé sur ce nouveau SUV compact électrique

Ce tout nouveau SUV, nommé #1, marque la transition de Smart vers une marque entièrement électrique, avec une toute nouvelle plate-forme.

On l’attendait, voici le nouveau crossover électrique Smart #1. Ce SUV compact représente le début d’une nouvelle ère, il s’agit de la première voiture développée conjointement par les constructeurs Daimler et Geely.

La nouvelle Smart #1 est basée sur une toute nouvelle architecture électrique de Geely, baptisée SEA. La #1 définit également la future direction artistique de la marque, les futures voitures de la marque utiliseront la même nomenclature numérotée « # », qui positionnera ses produits par ordre chronologique plutôt que par taille ou par secteur.

440 km d’autonomie, 200 kW de charge rapide, 268 ch de puissance…

Passons à la fiche technique : la #1 utilise une batterie de 66 kWh, pour une autonomie allant jusqu’à 440 km selon cycle WLTP. Il est probable que des options de batterie plus abordables et plus petites seront également disponibles plus tard. Avec une capacité de charge rapide de 200 kW, la batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en moins de 30 minutes sur un chargeur rapide, tandis que le branchement à un chargeur en courant alternatif de 22 kW permet d’avoir une charge de 10 à 80 % en environ trois heures.

La batterie alimente un seul moteur monté à l’arrière, produisant 268 ch et 343 Nm de couple – et bien que Smart n’ait pas indiqué le temps qu’il lui faut pour un 0 à 100 km/h, la vitesse de pointe est de 180 km/h. Avec un poids de 1 820 kg, la #1 devrait être capable de faire un 0 à 100 km/h en 7 secondes.

Avec 4,27 mètres de long, la #1 est la plus grande Smart de tous les temps. Contrairement au concept à quatre places, le SUV #1 de série est un SUV à cinq places qui met l’accent sur l’aspect pratique. Avec un empattement de 2,75 mètres, ce qui est relativement long compte tenu de la longueur totale de la voiture, cela devrait aider à maximiser l’espace des passagers à l’intérieur. Concrètement, cela revient à la taille d’une Mini Countryman. La #1 dispose également d’un espace de rangement avant, que l’on nomme frunk, de 15 litres et d’un coffre à l’arrière qui offre jusqu’à 411 litres d’espace de chargement.

Un énorme écran de 12,8 pouces en plus de celui de 9,2 pouces

Pas de tableau de bord à la Tesla, la Smart #1 arbore un look contemporain minimaliste. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile central de 12,8 pouces qui met également l’accent sur la connectivité, le système d’infodivertissement peut être mis à niveau via des mises à jour logicielles OTA. Face au conducteur, il y a également un tableau de bord numérique de 9,2 pouces (Full HD) et un affichage tête haute de 10 pouces.

L’ambiance intérieure propose un système d’éclairage évolué, où l’on peut programmer jusqu’à 64 couleurs et 20 niveaux d’intensité. Quant au système audio, il a été conçu en partenariat avec Beats avec 13 haut-parleurs, un module amplificateur et un caisson de basse. Autre fonction pratique : la banquette arrière 60/40 est coulissante sur 13 cm. Vous aurez le choix entre davantage d’espace aux jambes ou un peu de plus volume de coffre.

Notons également la capacité de conduite autonome de niveau 2, offrant un régulateur de vitesse adaptatif avec technologie stop and go, aide au maintien de voie, angle mort, assistance sur autoroute et embouteillage, stationnement automatique et phares de route adaptatifs.

Pas de tarif et une commercialisation début 2023

Bien que Smart n’ait pas encore défini les tarifs du #1, la marque a souligné qu’il sera compétitif face à la Hyundai Kona Electric et le Volkswagen ID.3. La commercialisation officielle aura lieu, quant à elle, au début de l’année 2023.

