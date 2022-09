Une Tesla Model S au tarif d’une Model 3 ? C’est ce que promet ce constructeur chinois qui arrive en France

Le géant chinois BYD arrive en France et ne fait pas les choses à moitié. Les prix de ses trois voitures électriques (Han, Tang et Atto 3) ont été dévoilés. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont agressifs pour certains.

L’année 2023 s’annonce comme un raz de marée des constructeurs chinois de voitures électriques en Europe et notamment en France. On savait déjà que le numéro 2 mondial de la voiture électrique, le Chinois, BYD, prenait la route de l’Europe. Ce dernier dévoile enfin le prix européen de ses trois voitures électriques, les Han, Tang et Atto 3.

BYD Atto 3 : un SUV compact pour 38 000 euros

Le BYD Atto 3 est un SUV électrique, avec sa longueur de 4,455 m, son coffre d’une capacité de 440 litres et son autonomie de 420 km avec sa batterie LFP Blade de 60,48 kWh. Niveau puissance, il faudra compter sur 150 kW envoyé aux roues avant permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes avec une vitesse limitée à 160 km/h.

Il sera disponible en Europe à partir de 38 000 euros, hors bonus. C’est un tarif attractif puisqu’il vient en concurrence frontale des Kia Niro EV et Hyundai Kona Electric, commercialisés respectivement 44 490 euros et 41 700 euros pour des autonomies de 460 km et 484 km.

BYD Han : une Model S pour 72 000 euros ?

Le BYD Han est une longue berline électrique (4,995 m), qui souhaite s’attaquer au segment premium, à l’image des Mercedes-Benz EQE ou Tesla Model S. On trouve ainsi un moteur de 380 kW alimentant les quatre roues motrices, permettant de passer de 0 à 100 km en 3,9 secondes. La taille du coffre est un peu faible pour la catégorie avec 410 litres seulement. Son autonomie mixte WLTP est annoncée à 521 km (batterie LFP Blade de 85,4 kWh) et sa vitesse limitée à 180 km/h.

À l’intérieur, on retrouve un sentiment luxueux, avec notamment deux écrans à l’arrière pour les passagers afin de leur permettre d’ajuster l’inclinaison des sièges en cuir Nappa, gérer l’ouverture du volet de toit ouvrant, la lumière ambiante ou encore la ventilation. On est toutefois loin de l’écran arrière de la nouvelle Tesla Model S Plaid qui permet aux passagers arrière de jouer dessus. Petit plus : les suspensions sont pilotées.

Le prix, annoncé à 72 000 euros, semble assez bien positionné par rapport à la concurrence. Il faudra toutefois vérifier cela lors d’un essai dynamique.

BYD Tang : un SUV 7 places à 72 00 euros

Enfin, le BYD Tang est un grand SUV sept places à trois rangées. La motorisation est similaire au BYD Han, avec un 0 à 100 km/h qui nécessite 4,6 secondes et une autonomie en baisse, à 400 km avec sa batterie LFP Blade de 86,4 kWh. Quant au coffre, la voiture propose 235 litres en version sept places et 940 litres en version cinq places.

Le BYD Tang entre donc en concurrence direct avec la Tesla Model Y à 49 990 euros (mais où est donc la version sept places en Europe ?) mais également la Mercedes EQB vendue 58 200 euros ou encore la Tesla Model X à 110 000 euros. Le positionnement tarifaire du nouvel arrivant chinois est donc un peu plus étrange que pour les autres véhicules de BYD.

Les points communs entre les trois voitures BYD

Les trois voitures électriques du constructeur chinois disposent toutes du toit panoramique, d’une pompe à chaleur de série, pour augmenter l’autonomie par temps froid, utilisée également pour réchauffer et refroidir la batterie, garantie huit ans. On trouve aussi de nombreuses aides à la conduite pour pouvoir proposer une conduite semi-autonome de niveau 2.

Les prix indiqués pourront varier selon les marchés nationaux puisqu’il s’agit ici des prix pour l’Allemagne. C’est le premier marché qui devrait être servi, parallèlement à la Belgique, aux Pays-Bas et aux pays nordiques, avec les premières livraisons dès la fin de l’année. Il sera possible de passer commande dans les jours à venir, après le Mondial de l’Auto de Paris où la marque présentera les trois modèles et les tarifs précis pour chaque pays.

Pour la France et le Royaume-Unis, il faudra patienter jusqu’à l’an prochain, en 2023, pour les premières livraisons.

Les points faibles des voitures BYD

Le gros point noir des BYD Han, Tang et Atto 3 est la puissance de recharge : entre 120 et 130 kW au maximum, ce qui se traduit par une trentaine de minutes pour passer de 30 à 80 %. Une contrainte lorsque la concurrence passe de 10 à 80 % sur la même durée, voire même 18 minutes pour les voitures exploitant une architecture électrique 800 volts comme les Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 et Porsche Taycan.

On vous donne rendez-vous dès le 17 octobre prochain puisque nous serons sur le Mondial de l’Auto à Paris pour vous présenter ces trois voitures électriques dans le détail.

