Quelles nouveautés pour le design d’Android 16 ? Cette fuite dévoile de nombreux changements

Google travaille à faire évoluer assez sensiblement le design d’Android 16. L’un des journalistes du site spécialisé Android Authority a pu s’en rendre compte en parvenant à activer des changements cachés dans la version Bêta 4 d’Android 16, préalablement installée sur son appareil. Voici ce qu’il nous apprend.

La mise à jour Android 16 est désormais proche // Source : Frandroid

À première vue, la bêta 4 d’Android 16 (bêta finale avant les débuts de la version définitive) n’apporte que peu de changements d’interface vis-à-vis de la précédente version d’Android. Une bizarrerie d’autant plus frustrante que Google a d’ores et déjà laissé présager des nouveautés visuelles majeures pour Android 16 au travers d’un nouveau Material Design.

En fouillant dans les options de la bêta 4, Mishaal Rahman, journaliste pour Android Authority, a réussi à activer des options cachées permettant de faire apparaître certains changements cosmétiques apportés à Android 16.

De quoi nous donner un aperçu (probablement partiel et voué à évoluer) de ce que Google prépare pour sa conférence spéciale Android du 13 mai prochain.

Le design d’Android 16 (partiellement) révélé

Vous allez le voir, certaines nouveautés sont discrètes, et probablement même dispensables. On attaque donc avec les nouvelles icônes de statut, et quelques changement de police, notamment sur les infos de batterie. Ici, les changements sont pour le moins subtiles.

Des nouveautés plus intéressantes ont été apportées au panneau de réglages rapides. Ici, Google mise sur une interface remaniée, des tuiles redimensionnables et un système de réorganisation des icônes, notamment. L’arrière plan employé évolue également pour passer d’un fond noir totalement opaque, à un flou plus élégant.

Google misera d’ailleurs sur du flou d’arrière plan ailleurs sur Android 16, comme sur le panneau des applications ouvertes, ou sur le tiroir des application, comme vous pouvez le remarquer ci-dessous.

Des évolutions par petites touches…

Selon toute logique, Android 16 devrait également miser sur un nouvel écran de verrouillage, plus compact. Là encore, l’évolution est modeste. La date et les infos météo sont toutefois déplacées sous l’heure, l’horloge occupe moins de place. Quant aux complications contextuelles, elles apparaissent désormais au-dessus de l’heure.

Google a aussi remanié la manière dont les notifications sont affichées sur la page de verrouillage. Désormais, nous n’avons plus affaire à une large tuile agrémentée d’un aperçu de la notification, mais à une petite icône compacte logée sur le côté gauche. Cliquer sur cette dernière fait apparaître la tuile complète, et il est possible de désactiver cette vue compacte depuis les réglages, lit-on.

Au-delà d’une nouveauté liée à l’épaisseur des numéros lors de la saisie du code PIN, sur laquelle nous ne nous attarderons pas, Android 16 fait par ailleurs évoluer le look des réglettes de volume, pour la sonnerie et la lecture multimédia. Le résultat apparaît plus rectiligne, moins arrondi. Cette nouveauté semble avoir été déployée un peu partout dans l’interface, à chaque fois qu’une option pour le réglage d’un volume est d’actualité.

Se voulant « plus expressif » avec cette nouvelle version d’Android, Google a enfin choisi d’ajouter de la couleur au menu des réglages. Le résultat est effectivement plus agréable à l’oeil, mais l’organisation des icônes semble globalement inchangée, à l’exception d’une démarcation plus prononcée entre les différentes sections quand on s’enfonce dans l’arborescence des menus.

Google a enfin ajouté de nouvelles options de personnalisation pour les utilisateurs souhaitant changer la forme des icônes de leurs applications sur l’écran d’accueil. Une nouveauté amusante, parmi d’autres que nous devrions découvrir mi-mai.

