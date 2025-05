L’Europe dépassée par la Chine en matière de normes ? Une fois n’est pas coutume c’est effectivement le cas. La Chine a durci les normes pour les batteries de voitures électriques vendues sur son territoire. Celles-ci ne doivent plus prendre en feu ou exploser et, bonne nouvelle, CATL, le numéro un de la batterie dans le monde s’y est déjà conformé.

Démonstration Fireman Access // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Les incendies de voitures électriques sont-ils plus nombreux que ceux des modèles thermiques ? Comme le prouvent déjà plusieurs études, la réponse est non. Mais pourquoi a-t-on l’impression que ce n’est pas le cas ?

La sur-médiatisation de ce genre d’évènement joue beaucoup, d’autant plus qu’effectivement, c’est un fait, les incendies de voitures électriques sont plus spectaculaires par rapport à ceux des thermiques.

Ce phénomène, que l’on appelle l’emballement thermique, fait les choux gras de certains gros titres, laissant ainsi penser que ces incendies sont récurrents. Mais il n’en est rien.

Des éléments de sécurité qui s’améliorent

Toujours est-il qu’ils sont plus difficiles à étendre que les thermiques, là aussi c’est un fait, et pour les limiter, limiter la consommation d’eau et tous les risques associés, certains fabricants travaillent sur des solutions intéressantes, à l’image du système Fireman Access de chez Renault que nous avons pu observer de très près, ou encore ce nouveau système signé Hyundai et très différent de celui de Renault.

Et en matière de normes gouvernementales, où en est-on ? Pas très avancé dirons-nous, et s’il faut d’habitude se tourner vers l’Europe pour aller chercher des normes, c’est du côté de la Chine que celle concernant la sécurité des incendies des batteries des voitures électriques est la plus complète.

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, pour améliorer un peu plus la sécurité et atténuer ce risque, le gouvernement chinois a adopté une nouvelle norme « d’exigences de sécurité pour les batteries d’alimentation des véhicules électriques ».

Une norme sévère mais indispensable

La nouvelle norme, baptisée GB38031-2025, a été officiellement publiée cette semaine par le gouvernement chinois. Et le ton est clair : « les batteries ne doivent ni exploser ni prendre feu, même en cas d’emballement thermique ».

Ainsi, pour être commercialisées sur le marché chinois à partir du 1er juillet 2026, date d’entrée en vigueur de la norme, les batteries devront passer une série de tests bien plus contraignants qu’auparavant, avec notamment une propagation thermique contenue, une résistance mécanique au choc, un court-circuit externe après 300 cycles de recharge rapide… sans que cela ne déclenche un feu, ou une explosion. Si c’est le cas, la batterie en question ne sera pas validée pour commercialisation.

Démonstration Fireman Access // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Bonne nouvelle, selon CarNewsChina, le plus grand fabricant de batteries pour voitures électriques, CATL, a affirmé répondre à ce nouveau standard local, avec beaucoup d’avance.

Le pack de batteries de CATL, tout comme les cellules qui le composent, a été soumis à des tests. Il s’agit de la batterie « Qilin », reposant sur la technologie « cell-to-pack », qui élimine l’utilisation de modules intermédiaires. Cette certification a été délivrée par le Centre chinois de recherche et de technologie automobile (CATARC), l’organisme également responsable des crash-tests C-NCAP.

Rappelons que CATL fournit de nombreuses marques en Europe comme celles du groupe Geely (Zeekr, Lotus et Volvo), Mercedes (comme sur la nouvelle CLA) ou encore certains modèles de chez Stellantis. Autant de modèles qui seront donc « protégés » via cette nouvelle norme, une norme que nous ne devrions pas tarder à retrouver en Europe d’ailleurs.