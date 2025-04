La Chine vient d’annoncer une norme inédite pour les voitures électriques : plus aucune batterie ne devra exploser ni brûler, même en cas de défaillance interne ou d’accident. Une obligation qui pourrait toucher l’Europe.

C’est un changement de paradigme qui s’annonce à partir de juillet 2026 en Chine et dans le monde entier de manière indirecte. Le pays va imposer aux constructeurs automobiles une norme de sécurité radicalement renforcée sur les batteries des voitures électriques.

Objectif affiché : bannir définitivement les incendies et explosions liés aux cellules lithium-ion, même dans les pires scénarios de défaillance thermique. Un niveau d’exigence inédit, qui pourrait redessiner les standards de l’industrie mondiale.

La nouvelle norme, baptisée GB38031-2025, a été officiellement publiée cette semaine par le gouvernement chinois. Et le ton est clair : « les batteries ne doivent ni exploser ni prendre feu, même en cas d’emballement thermique » comme le relaye le média CarNewsChina.

L’emballement thermique est le phénomène de réaction en chaîne qui peut transformer un pack en torche incontrôlable lorsque la température augmente au sein de la batterie. Par exemple, en cas de court-circuit, d’accident ou d’incendie.

Des tests inédits et une tolérance zéro

Pour être commercialisées sur le marché chinois à partir du 1er juillet 2026, les batteries devront passer une série de tests bien plus contraignants qu’auparavant : propagation thermique contenue, résistance mécanique au choc, court-circuit externe après 300 cycles de recharge rapide… et toujours zéro feu, zéro explosion comme condition de validation.

En cas de dégagement de fumée, celui-ci ne doit pas être dangereux pour les occupants du véhicule.

Cette annonce intervient dans un contexte de multiplication des incendies, parfois très médiatisés, comme l’accident mortel impliquant la voiture électrique SU7 de Xiaomi en mars dernier, après un accident spectaculaire à haute vitesse.

Un signal fort pour l’industrie mondiale

La Chine, plus gros marché automobile de la planète et leader incontesté des voitures électriques, envoie ici un signal sans ambiguïté à ses constructeurs, mais aussi aux marques étrangères qui veulent y rester sur le plus grand marché au monde. Impossible, demain, de vendre une voiture en Chine avec une batterie qui ne répond pas à cette nouvelle norme.

Et ce choix technique n’est pas sans conséquence : il pourrait accélérer l’adoption des batteries LFP sans cobalt (dont BYD est leader) et redistribuer les cartes entre fournisseurs, notamment sur le segment des batteries NMC et NCA (avec du cobalt), plus sensibles à la chaleur.

CATL, qui produit beaucoup de batteries NMC et NCA, tient toutefois à rassurer puisque l’industriel a “déjà développé des technologies qui répondent à cette nouvelle norme” comme “la première génération nommée “No Thermal Propagation” produite depuis 2020” Le leader de la batterie explique toutefois que cette nouvelle norme va « réduire le risque d’incendie de batterie en cas d’accident”.

Bientôt la même norme en Europe ?

Reste à savoir si cette norme fera des émules en Europe ou aux États-Unis. Pour l’instant, les régulations occidentales sont loin d’imposer un tel niveau de résistance. Mais puisque la majorité des batteries de voitures électriques vendues en Europe sont produites en Chine, il est possible que les consommateurs européens bénéficient de ces nouvelles technologies.

Une hypothèse à nuancer, puisque de nombreuses usines de batteries commencent d’ouvrir en Europe. On imagine alors qu’une réglementation locale puisse être proposée dans les mois ou années à venir.

Précisons que les incendies de voitures électriques sont bien plus rares que les feux de voitures thermiques et hybrides comme le prouvent de nombreuses études. En revanche, ce type d’incendie est bien plus spectaculaire, du fait de la difficulté d’éteindre rapidement le feu qui touche une batterie.

C’est notamment pour cette raison que Renault déploie le Fireman Access depuis la Zoé en 2012 et que Hyundai a présenté une technologie d’extinction instantanée des feux de batterie.