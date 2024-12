Après ses batteries au sodium pour voitures électriques, cette entreprise chinoise fait de beaux progrès sur les batteries solides

L’entreprise chinoise Farasis Energy annonce avoir fait d’importants progrès concernant les batteries semi-solides et solides. Ces dernières affichent notamment une densité impressionnante, et elles pourraient bientôt arriver sur des voitures électriques de série.

Les premiers prototypes de batteries solides en fabrication chez Nissan (pour illustration)

Depuis que les voitures électriques se sont démocratisées, les constructeurs se sont lancés dans une grande course à l’innovation technologique. Et parmi leurs principaux chevaux de bataille, l’autonomie et la charge rapide arrivent en tête, ces deux aspects faisant partie de ceux qui préoccupent le plus les automobilistes. Sans parler du prix.

Une nouvelle batterie révolutionnaire

Car de nombreux conducteurs ont encore peur de sauter le pas, craignant de se retrouver en panne au bord de la route. Même si cette peur est aujourd’hui de moins en moins justifiée, surtout quand on possède soi-même une voiture électrique. En parallèle, les constructeurs et les équipementiers ne cessent de travailler au développement de solutions permettant d’améliorer encore cette motorisation. C’est tout particulièrement le cas des spécialistes des batteries tels que CATL et BYD, qui ont un rôle capital à jouer.

Mais une autre entreprise fait également parler d’elle, même si elle est moins connue que les deux géants chinois. Il s’agit de Farasis Energy, une société chinoise qu’on connaît pour avoir commercialisé la première batterie au sodium pour voiture électrique, et qui fournit déjà ses cellules lithium-ion « traditionnelles » à Mercedes-Benz. Dans un communiqué de presse fraîchement publié, on apprend que l’entreprise vient de franchir un nouveau cap, qui pourrait révolutionner le marché des voitures électriques de demain.

Les cellules de batteries Farasis // Source : Farasis

Celle-ci travaille sur le développement de batteries semi-solides et solides, et elle nous apprend que ces dernières devraient « être développées et vérifiées en 2025 ». Une étape importante, qui précède de peu la production en grande série, qui permettra ensuite d’équiper des voitures électriques qui seront ensuite commercialisées pour le grand public. Et cette annonce est d’autant plus prometteuse que les spécialistes indiquaient que les accumulateurs solides ne seraient pas démocratisés avant la fin de la décennie.

Et cette technologie est particulièrement attendue par les constructeurs, car elle possède de nombreux avantages. En effet, qu’elles soient semi ou solide, ces batteries coûtent moins cher à produire que les packs NMC (nickel – manganèse – cobalt) et LFP (lithium – fer – phosphate). Ce n’est pas tout, car ils affichent aussi une densité énergétique plus élevée. Concrètement, cela signifie qu’elles peuvent stocker plus d’électricité pour une même taille, ce qui permet d’offrir une grande capacité sans faire grimper le poids, et donc la consommation.

Des caractéristiques prometteuses

En fait, Farasis développe plusieurs générations de batteries semi-solides en parallèle. Si la première est déjà produite en série depuis 2022, la seconde génération est quant à elle prête pour une production en petits volumes. Celle-ci affiche des caractéristiques intéressantes, avec une densité de 330 Wh/kg, contre environ 160 Wh/kg pour une batterie LFP. La puissance de charge culmine quant à elle à 3C, ce qui signifie qu’elle peut encaisser une puissance équivalent à trois fois sa capacité. Sa durée de vie dépasse les 4 000 cycles et elle affiche un taux de rétention d’énergie de 90% à -20°C.

Ce qui lui permet de limiter la perte d’autonomie en hiver, un phénomène qui touche toutes les voitures électriques. En parallèle, la 3ᵉ génération de batteries semi-solides fait encore plus fort sur la densité, puisque celle-ci est annoncée à 400 Wh/kg. Celle-ci est actuellement en cours de certification au niveau du véhicule et de développement industriel. En ce qui concerne les batteries solides, Farasis utilise un système au sulfure, qui offre une densité identique. Mais là où cette technologie se démarque, c’est sur la sécurité.

Des batteries Audi en cours de fabrication

Elle a en effet passé haut la main les tests de percement et cisaillement, et elle est également capable de s’arrêter seule en cas de surchauffe, afin d’éviter un emballement thermique, qui peut causer un incendie. Enfin, un autre système utilisant un composite d’oxyde et de polymère est aussi en développement. Celui-ci permet d’atteindre une densité démentielle de 500 Wh/kg, identique à ce que propose également CATL. Mais rien n’a encore été dit sur son industrialisation à grande échelle pour le moment.