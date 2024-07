1 600 000 km en voiture électrique ? Ces cellules de batterie en sont déjà largement capables

Le scepticisme à propos de la longévité des batteries pour voitures électriques pullule sur internet, malgré une accumulation de preuves pointant l'inverse. Dernier exemple en date : Farasis, un fabricant chinois, annonce une durée de vie dépassant les 15 ans et 1 600 000 kilomètres de ses cellules déjà produites en série, qui alimentent certaines Mercedes-Benz électriques. Voici les détails.

La voiture électrique est probablement l’un des sujets qui déchaîne le plus les passions, de quoi alimenter fakes news et scepticisme ambiant. Parmi les sujets les plus communs : la durée de vie des batteries, qui serait bien insuffisante.

Une théorie fausse et mise à plat à d’innombrables reprises (notamment par Tesla). Le fabricant chinois Farasis vient d’ajouter une preuve supplémentaire, après des tests longue durée de ses cellules déjà installées, notamment chez Mercedes-Benz. Avec des résultats remarquables à la clef.

1 609 344 km

Le but de l’étude de Farasis était simple : prouver la longévité de ses cellules NMC (nickel – manganèse – cobalt) sur 5 000 cycles de charge/décharge, soit l’équivalent d’un million de miles (1 609 344 km), et mesurer l’usure des cellules à la fin.

Les résultats, publiés dans un communiqué de presse, sont formels : non seulement les deux types de cellules testées ont franchi le cap des 5 000 cycles, mais elles y sont arrivées dans une forme olympique, avec une capacité comprise entre 80 et 85 % de leur état initial.

Ce qui est intéressant, c’est que les tests semblent avoir été réalisés dans des conditions proches de la réalité, avec notamment des charges rapides intensives. Seules les températures, comprises entre 25 et 35℃, privent d’un retour d’expérience en conditions hivernales, période où les batteries sont mises à rude épreuve.

Gardons cependant à l’esprit que Farasis n’a testé que ses cellules et non des packs de batterie entiers – les batteries n’étant qu’un assemblage de modules, eux-mêmes étant une somme de plusieurs cellules. Or, on sait qu’une mauvaise conception de la batterie, notamment au niveau du refroidissement, peut entraîner une dégradation prématurée des cellules – les premières hybrides rechargeables en savent quelque chose. Prudence, donc, avec ces chiffres.

Deux cellules déjà en production

Farasis, qu’on connaît déjà sur Survoltés pour ses batteries au sodium, a testé deux cellules lithium-ion : ses P75 et P73. Des cellules qui doivent manifestement leurs bons résultats à leurs compositions.

« Les séparateurs sont recouverts d’un gel semi-solide pour réduire la quantité d’électrolyte tout en assurant une excellente conductivité ionique et une stabilité chimique », détaille la marque, tout en vantant leur bon niveau de sécurité et leur tenue dans le temps.

Si leurs composants semblent identiques, les deux cellules diffèrent toutefois sur deux niveaux. Les P75 permettent de se charger plus rapidement que les P73 (20 minutes pour un 10-80 % contre 30 minutes pour les P73), au détriment d’une densité énergétique moindre (270 contre 285 Wh/kg).

C’est d’ailleurs cette densité élevée, permise par la chimie NMC, qui permet à Farasis de proposer ces cellules à des poids-lourds, puisque la marque annonce gagner « 300 km d’autonomie » sur ces engins par rapport à une chimie LFP, plus accessible mais moins dense énergétiquement.

Les poids-lourd sont certes un marché pour ces cellules, mais pas que, puisqu’elles sont déjà produites en grande série depuis plusieurs années et qu’elles alimentent plusieurs marques, notamment les chinois de Voyah, mais aussi certaines voitures électriques de Mercedes-Benz.

Rendez-vous dans quelques années, donc, pour déterminer si ces alléchants résultats se retrouvent bien en conditions réelles.