Tesla prouve que la durée de vie d’une batterie de voiture électrique dépasse celle d’une voiture thermique

Tesla vient tout juste de dévoiler son nouveau rapport sur la longévité des batteries de ses voitures électriques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur durée de vie est très rassurante pour les clients.

Si les voitures électriques rencontrent un succès grandissant, certains points freinent encore les clients, comme l’autonomie ou le prix.

Une batterie qui dure longtemps

Car on le sait, une auto zéro-émission (à l’échappement), ça coûte pour l’heure toujours plus cher à l’achat qu’un modèle thermique équivalent, même si cela est peu à peu en train de changer tout doucement. Et cela est en grande partie à cause de la batterie, qui représente environ 40 % du prix total de la voiture. C’est d’ailleurs pourquoi de nombreuses marques comme Renault ou Ford préfèrent opter pour des accumulateurs plus petits, qui coûtent moins cher et qui permettent donc de réduire le tarif final affiché pour les clients.

Mais tous ne raisonnent pas de cette manière, bien au contraire. Tesla par exemple fait le choix de miser sur de grandes autonomies, même si ses voitures affichent tout de même des tarifs très compétitifs. Mais si la batterie coûte cher à l’achat, vous vous doutez bien qu’elle est aussi très onéreuse lorsqu’il s’agit de la remplacer. C’est d’ailleurs aussi ce qui inquiète de nombreux conducteurs, qui ont peur de sauter le pas de l’électrique pour cette raison. Pourtant, il n’y a pas vraiment de quoi s’inquiéter.

En effet, Tesla nous prouve depuis plusieurs années déjà que les batteries de ses voitures électriques sont capables de durer de très longues années, et qu’il est en fait tout simplement inutile de devoir un jour les remplacer. L’an dernier, la firme avait dévoilé un rapport à ce sujet, qui s’était montré globalement très rassurant. Et voilà que la firme américaine, qui traverse une situation assez inquiétante en ce moment présente son nouveau rapport sur le sujet. Ce dernier porte le nom d’Impact Report et traite de tous les aspects environnementaux de ses voitures notamment.

Et parmi tous les points évoqués, la longévité de la batterie fait partie de ceux qui nous intéressent le plus. Car il devrait sans doute aider à convaincre certains conducteurs encore hésitants. Le constructeur américain indique que l’accumulateur qui équipe des Model 3 et Model Y ne perd que 15 % de capacité après plus de 200 000 miles d’utilisation. Ce qui correspond à environ 321 860 kilomètres, ce qui est tout simplement énorme comme kilométrage. Mais ce n’est pas tout, car les Model S et Model Y font même encore mieux.

Des chiffres très rassurants

Et pour cause, la berline et le grand SUV électriques ne perdraient que 12 % de capacité avec le même kilométrage, ce qui est très impressionnant. Pour faire simple, cela signifie que l’autonomie maximale de la voiture diminue de 12 % par rapport à ce qui était annoncé par le constructeur lors de l’achat. Par exemple, une Model S Dual Motor à transmission intégrale pourra rouler jusqu’à 636 kilomètres maximum, contre 723 kilomètres promis par la marque à l’origine selon le cycle WLTP. Une baisse qui reste tout de même assez minime comme vous pouvez le voir.

Mais ce n’est pas tout, car toutes ces données doivent également en prendre en compte une autre, qui a aussi son importance. Tesla précise dans son rapport qu’en moyenne, une voiture électrique est envoyée à la casse aux États-Unis au bout de 200 000 miles (321 860 kilomètres) et 150 000 miles en Europe (soit environ 241 400 kilomètres). Ainsi, la durée de vie des batteries est plus élevée que celle des autos. En général, un client n’aura donc jamais à remplacer son accumulateur au cours de sa possession.

Surtout que l’on sait que de certaines voitures électriques neuves sont envoyées à la casse à la suite à un léger accrochage, car il est tout simplement impossible de vérifier l’état de la batterie. Autant dire que vous pouvez donc être serein sur la durée de vie du pack de votre voiture, alors qu’un propriétaire de Model S a déjà roulé plus de 1,9 million de kilomètres. Cependant, l’accumulateur a dû être changé pas moins de quatre fois durant toute la vie du véhicule, tandis que le moteur a été remplacé 13 fois au total à cause d’un problème de conception inhérente à ce moteur.