Cette Tesla Model S avec 1,9 million de kilomètres au compteur roule toujours : son conducteur nous explique comment

En Allemagne, un propriétaire de Tesla Model S a réussi à dépasser les 1,9 million de kilomètres au volant de sa berline. S'il a quelques astuces pour arriver à ce résultat, tout n'est pas rose pour autant, bien au contraire.

À l’heure actuelle, les ventes de voitures électriques continuent de grimper, puisque cette motorisation atteint une part de marché de 15 % environ en France. Et cette dernière devrait encore continuer de progresser au fil des années, malgré les réticences de certains automobilistes. Ils sont nombreux à être refroidis par l’autonomie et le prix, mais pas seulement.

Un record mondial

En effet, beaucoup de conducteurs ont aussi peur que la batterie de leur auto ne se dégrade trop vite, alors que l’on sait que cette dernière représente environ 40 % du coût total d’une voiture électrique. Pourtant, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, comme le prouve l’incroyable aventure de Hansjörg von Gemmingen. Ce retraité allemand est aussi un grand fan de Tesla et avait déjà réussi à parcourir plus de 600 000 kilomètres avec sa Roadster.

Mais cet amateur de voyages a fait encore plus fort avec sa Model S P85+, qu’il avait acheté d’occasion en 2014 avec 30 000 kilomètres au compteur. Et pour cause, ce dernier a déjà parcouru plus d’1,9 million de kilomètres à son volant, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Une incroyable performance, qui lui avait même valu une place dans le célèbre livre Guinness des records.

Sa voiture serait l’électrique la plus kilométrée à travers le monde. Les youtubeurs de la chaîne Watt Energy se sont rendus chez lui, afin de l’interroger sur sa folle histoire et en savoir un peu plus au sujet de son aventure. Car l’homme ne se contente pas de faire quelques trajets quotidiens, puisqu’il a emmené son auto dans plusieurs pays, dont la Chine, la Suède ou encore le Maroc. C’est grâce à cela qu’il a atteint le million de kilomètres en 2019 et avait été félicité par Elon Musk himself.

Autant dire que la performance est tout simplement bluffante. Mais quel est le secret de cette dernière ? Et bien Hansjörg von Gemmingen a quelques conseils à nous donner. Tout d’abord, il explique qu’il recharge sa batterie lorsqu’il lui reste 20 % et qu’il ne va jamais jusqu’à 100 %, il évite ainsi de la vider et de la surcharger afin de maximiser sa durée de vie. Par ailleurs, il ne roule jamais plus de 100 kilomètres d’affilée et fait des pauses régulières.

Attention au hic

Il expliquait également essayer de limiter au maximum les charges rapides, qui peuvent engendrer une usure prématurée de la batterie dans certains cas. Attention toutefois, car les données nous prouvent que la recharge rapide ne dégrade pas forcément plus rapidement les cellules des batteries que les recharges plus lentes.t

Cependant, tout n’est pas parfait non plus, bien au contraire. Car le retraité précise également avoir dû remplacer le moteur arrière pas moins de 13 fois, en raison d’un souci de conception sur les premiers modèles.

Comme les moteurs de remplacements étaient des exemplaires d’occasion reconditionnés, ils cassaient rapidement et n’étaient d’ailleurs pas toujours sous garantie. Quid de la batterie ?

Là aussi, cette dernière a aussi dû être remplacée, autour des 480 000 kilomètres environ. La voiture en est à sa 4ème à l’heure actuelle. Ce qui n’est pas si mal, car les accumulateurs ne sont pas immortels. Pour rappel, Tesla garantit 70 % de la capacité après 8 ans ou 240 000 kilomètres pour la Model S.

Rappelons aussi qu’il est possible de remplacer uniquement certaines cellules d’une batterie, dans des garages spécialisés, pour éviter d’avoir à changer tout le pack. De quoi réduire l’addition à quelques centaines d’euros, au lieu de 10 à 20 000 euros pour une batterie complète.

Par ailleurs, le dernier rapport du constructeur affirme que la batterie des Model S et Model X ne perd que 12 % de capacité après environ 321 800 kilomètres. Certes, certains constructeurs promettent une durée de vie de plus d’un million de kilomètres, mais cela reste pour le moment purement théorique. Quoi qu’il en soit, notre champion allemand ne compte pas arrêter l’aventure, et vise désormais les deux millions de kilomètres.

Il a d’ailleurs annulé la commande de sa Lucid Air pour conserver sa Model S. Une histoire qui nous rappelle celle d’un chauffeur de taxi canadien, qui a atteint les 500 000 kilomètres avec la batterie d’origine de sa berline électrique. Cette dernière ne s’est dégradée que de 12 % depuis 2016.