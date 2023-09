Ce taxi parcourt plus de 500 000 km en voiture électrique : voici l’état de sa batterie

Au Canada, une Tesla Model S de 2016 a roulé plus de 500 000 kilomètres et sa batterie d'origine ne s'est dégradée que de 12 %. Et ce alors que la voiture a été majoritairement alimentée par des Superchargeurs, ce qui prouve que le constructeur tient ses promesses sur la qualité de ses accumulateurs.

Lorsque l’on décide d’acheter une voiture électrique, on regarde généralement plusieurs choses, dont le prix et l’autonomie. Il est vrai que ce second aspect reste encore très important, malgré le développement massif des stations de recharge rapides. Ainsi, il est parfois plus judicieux d’avoir une petite autonomie, mais de passer moins de temps à la borne.

Une question d’usure

Mais s’il est encore important pour beaucoup de pouvoir rouler longtemps sans s’arrêter, un autre élément est cependant beaucoup plus négligé. Il s’agit de la durée de vie de la batterie et de sa dégradation. Comme pour les smartphones par exemple, la capacité d’un accumulateur de voiture électrique baisse avec le temps. Une charge complète ne permet plus d’atteindre l’autonomie maximale annoncée à l’achat.

Ce qui peut évidemment être embêtant, car remplacer une batterie coûte très cher. Pour mémoire, cette dernière représente environ 40 % du prix total d’une voiture électrique. Sans parler de la difficulté de la procédure, notamment pour la technologie (cell to pack) comme la Qilin 3.0 de CATL. Cette dernière possède des cellules intégrées directement dans le châssis. Ce qui pose aussi des soucis en cas d’accident comme nous l’expliquions plus tôt.

And now another @CurrentTaxi @Tesla Model S has hit 500,000km (310,685 miles). This 2016 Model S 90D still has the original:

-Battery (~12% degradation, full charge shows 412km compared to 455km new – mostly Supercharged – has free lifetime Supercharging)

-Motors

-AC System… https://t.co/JUy5zYx5ax pic.twitter.com/0cUOc95gqk — Drive Tesla 🇨🇦 (@DriveTeslaca) September 25, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.



Il est donc très important de prendre en compte l’usure de la batterie lors de l’achat, afin d’éviter les mauvaises surprises. C’est notamment ce sur quoi travaille Tesla qui s’est toujours vanté de ses bonnes performances dans ce domaine. Ainsi, un récent rapport annonçait seulement 12 % de dégradation après 321 800 kilomètres environ pour les Model S et Model X. Mais dans la réalité, qu’en est-il vraiment ?

Eh bien, il semblerait que les voitures de la marque puissent même faire encore mieux que cela. Et pour cause, au Canada, une Model S 90D fait parler d’elle puisqu’elle a dépassé les 500 000 kilomètres avec sa batterie d’origine, comme l’explique le compte Drive Tesla sur X (anciennement Twitter). Mais ce n’est pas tout, car la berline a un autre argument pour faire taire les détracteurs de la voiture électrique.

Une performance incroyable

Là où l’information devient vraiment intéressante, c’est lorsque l’on apprend que la batterie de la voiture ne s’est dégradée que de 12 %. Et ce malgré un kilométrage plus élevé que les prévisions de la marque. C’est d’autant plus impressionnant que la berline roule en tant que taxi, avec un usage très intensif. De plus, elle a majoritairement été rechargée sur des Superchargeurs, à une puissance allant jusqu’à 250 kW.

Cependant, une récente étude prouve que la charge rapide n’abîme pas la batterie, à condition de respecter quelques règles. Parmi elles, préconditionner cette dernière et ne pas stocker sa voiture à 0 ou 100 %. Selon le compte Drive Tesla, la Model S de notre conducteur de taxi affiche désormais une autonomie maximale de 412 kilomètres, contre 455 lorsqu’elle était neuve.

The first @Tesla Model S purchased for the @CurrentTaxi fleet in Kelowna just passed 700,000km (434,959mi) on the odometer! @elonmusk pic.twitter.com/l147uBh1Gb — Drive Tesla 🇨🇦 (@DriveTeslaca) July 13, 2022



Une valeur qui s’exprime sans aucun doute selon le cycle américain EPA, légèrement plus strict que notre WLTP européen. Mais si tout cela est impressionnant, ce n’est en réalité pas vraiment dû au hasard ni à un quelconque miracle. Le bon entretien de la voiture y est sans doute pour quelque chose, mais pas seulement. Une récente étude explique que les batteries des voitures électriques se dégradent moins vite dans les régions froides.

Or, notre Tesla Model S 90D officie au Canada, un pays situé en Amérique du Nord et réputé pour ses températures peu clémentes. Cependant, il faut alors faire des recharges plus régulières, car le froid a aussi tendance à faire baisser l’autonomie en faisant grimper la consommation notamment. À noter que la société Drive Tesla fait également rouler une Model S affichant 700 000 kilomètres à son compteur ! Celle-ci avait toutefois nécessité un changement du pack de batterie.