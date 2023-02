Ne vous attendez pas à voir le prix de la Renault Mégane électrique diminuer

Alors que plusieurs constructeurs ont décidé de rentrer dans le jeu de Tesla en baissant leurs prix, certains comme Renault ou Fisker y sont radicalement opposés. Pour eux, réduire leurs tarifs n'est au mieux absolument pas nécessaire, au pire dangereux.

Depuis quelques jours, il se trame quelque chose sur la planète automobile. En effet, c’est une véritable guerre des prix qui a éclaté entre plusieurs constructeurs de voitures électriques. Celle-ci fut déclenchée par Tesla, habitué des variations de tarifs depuis longtemps mais qui a franchi une nouvelle étape le 13 janvier dernier. Et pour cause, la firme d’Elon Musk a réduit le prix de ses Model 3 et Model Y jusqu’à 13 000 euros, et ce dans le monde entier.

Une guerre mondiale

Un changement qui a eu un véritable effet boule de neige, inquiétant alors les constructeurs qui craignent alors que les commandes s’effondrent. C’est notamment le cas de Xpeng, qui a opéré une grande réduction des prix de ses P5, P7 et G3. La firme a rapidement été suivie par VinFast, qui a, elle aussi, décidé de revoir les tarifs de ses voitures, et notamment de son VF8 qui est passé de 59 000 à 53 000 dollars aux États-Unis.

Quelques jours plus tard, ce fut au tour de Lucid de modifier sa politique tarifaire pour sa berline Air, désormais disponible en Europe, mais uniquement sur l’offre de location. Ford aussi a décidé d’agir en abaissant le prix de son Mach-E, contrairement à ce qu’elle avait affirmé quelques mois plus tôt. À l’époque, le constructeur préférait augmenter ses profits plutôt que de baisser le prix de ses voitures électriques.

Bref, de nombreuses marques ont donc accepté de rentrer dans le jeu de Tesla, qui a opté pour cette mesure radicale afin de relancer ses ventes. En effet, et même si elle a battu son propre record avec plus d’un million de voitures livrées dans le monde en 2022, la firme basée au Texas a pâti d‘une situation difficile, notamment en Chine et aux États-Unis. Elle se prépare également à passer l’une des pires années de son histoire en 2023.

Une prévision pessimiste, que l’on doit à la progression phénoménale des constructeurs chinois. Mais si plusieurs ont décidé de pratiquer des tarifs plus agressifs, d’autres marques refusent de jouer à ce petit jeu. C’est notamment le cas de Volkswagen, qui n’abaissera pas les prix de ses ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz. Même chose pour Porsche, qui prévoit même d’augmenter ses prix de 6 % selon certains concessionnaires repris par Automotive News Europe.

Pas pour tout le monde

Mais les deux marques allemandes ne sont évidemment pas les seules. C’est également le cas de Renault, comme l’a confirmé son patron Luca de Meo au site britannique Autocar. Ce dernier explique en effet que « nous devons investir, nous devons générer une marge pour les voitures électriques. Sans ça, cela ne deviendra pas un modèle économique sain pour l’industrie« . L’homme d’affaires en profite pour rappeler que la batterie compte pour 40 % du prix de la voiture, et que la marge de manœuvre est donc réduite. Le prix de la batterie dépend pour 80 % du prix des matériaux.

Pas question donc de réduire les prix de ses voitures électriques, alors même que la Mégane E-Tech a opéré une légère hausse au cours des derniers mois. Même chose chez Dacia, où tous les modèles de la gamme, dont la Spring ont augmenté de 500 à 1 000 euros. Mais la marque tricolore n’est pas la seule à refuser cette tendance à la baisse, bien qu’elle ait trouvé une solution pour réduire le prix de ses voitures, en optant pour des batteries plus petites.

C’est en effet également le cas de Fisker. Relayé par le site Fiskerati, spécialisé dans l’actualité de la marque, son PDG Henrik Fisker explique que « je ne pense pas que nous ayons besoin de faire cela, car nous sommes complets jusqu’à la moitié de 2024 […] Tout le monde voit des annulations, mais pour le moment, je ne vois pas de réduction globale dans nos réservations« . Le dirigeant rappelle également qu’il y a plus de 1 000 personnes dans la liste d’attente pour l’Ocean One au cas où un client se désiste.

Pour le dirigeant, les tarifs de la marque sont déjà très compétitifs et elle propose des fonctionnalités introuvables ailleurs, comme le panneau solaire sur le toit du SUV électrique ainsi que de la Pear. Pour rappel, les deux peuvent désormais être pré-commandés en France.

