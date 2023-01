La baisse de prix des Tesla inspire d’autres constructeurs : la France pourrait en profiter

Alors que Tesla a opéré une importante baisse de ses tarifs il y a quelques jours, c'est désormais au tour de son rival asiatique VinFast d'envisager une refonte de sa politique tarifaire. Une stratégie également adoptée par deux autres marques chinoises, dont Xpeng, qui a fait chuter ses prix.

Malgré un record de ventes avec plus d’un million de voitures livrées en 2022, Tesla a connu une fin d’année plutôt difficile. En effet, la marque a eu beaucoup de mal à vendre ses véhicules en Chine et aux Etats-Unis, malgré plusieurs baisses de prix et le retour du programme de parrainage. Un désamour qui s’explique par plusieurs raisons, dont la récession dans l’Empire du Milieu et la volonté des clients américains d’attendre 2023 pour sauter le pas, en raison d’un changement avantageux dans la fiscalité autour des voitures électriques.

Une forte baisse

Mais alors que Tesla pourrait vivre en 2023 la pire année de son existence, alors chahutée par les constructeurs chinois qui débarquent en force, la marque a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Ainsi, celle-ci a opéré une grande opération de baisse de ses prix partout dans le monde. Le but étant d’inciter les clients à sauter le pas, notamment en Europe. Car en France, le montant du bonus écologique a été revu à la baisse au 1er janvier, ce qui a conduit beaucoup d’acheteurs à passer commande avant la fin de l’année dernière.

Enfin, les prix ont littéralement dégringolé de plus de 10 000 euros en l’espace d’une seule nuit sur notre marché. Une chute qui concerne le monde entier, rendant les Model 3 et Model Y plus abordables que jamais. Une situation qui a de quoi inquiéter les rivaux de la marque américaine, qui n’ont alors pas tardé à réagir. C’est notamment le cas de Xpeng, qui vient d’opérer une importante baisse de ses prix en Chine.

Les P5 et P7 ainsi que le SUV G3 ont alors chuté de 20 000 à 36 000 yuans, soit l’équivalent de 2 700 à 4 900 euros selon le taux de change actuel. On est loin de la baisse chez Tesla, mais cela reste tout de même très impressionnant. Une modification qui devrait toutefois agacer les clients ayant déjà passé commande au prix fort, mais qui s’avère indispensable. En effet, et comme l’explique Electrek, les spécialistes craignent une vague d’annulations de commandes chez les marques chinoises, au profit des modèles de la firme d’Elon Musk.

Mais la firme chinoise, qui débarque tout doucement en Europe n’est pas la seule à vouloir se mettre au diapason avec son rival. En effet, VinFast prévoit également de mettre en place des opérations promotionnelles pour ses clients. C’est en effet ce qu’explique un porte-parole de la marque vietnamnienne à l’agence américaine Reuters. Ce dernier affirme que « nous envisageons de nombreux programmes de promotion que nous annoncerons bientôt« .

Des prix plus élevés

Néanmoins, le constructeur n’a pour l’instant pas encore précisé si ces opérations allaient inclure des baisses de prix. Cela est toutefois très probable, alors que les véhicules de VinFast coûtent actuellement plus cher que ceux vendus par Tesla. À titre de comparaison, le VF8 est affiché à partir de 59 000 dollars (environ 54 413 euros), contre 52 990 dollars (environ 48 870 euros) pour le Model Y aux États-Unis.

En France, le SUV compact de Tesla démarre à partir de 46 990 euros dans sa version Propulsion contre 62 200 euros pour le VinFast VF8. Néanmoins, nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle hausse chez Tesla, alors que l’on sait que la marque a tendance à jouer au yoyo avec ses prix. D’autant plus que celle-ci a revu les termes de son contrat avec l’entreprise Piedmont Lithium Inc., chargée de lui fournir le lithium nécessaire à la conception des batteries.

Si les tarifs étaient jusqu’alors bloqués, ils seront désormais réévalués en fonction du marché. Or, celui-ci a plutôt tendance à augmenter, alors que le prix de ce matériau a grimpé de 1 200 % au cours des deux dernières années. Une hausse qui se répercutera logiquement dans le prix des Tesla dans le futur. Mais la marque ne sera pas la seule, puisque tous les constructeurs devraient être touchés, alors que les spécialistes craignent une pénurie de batteries dans le futur. En cause, la forte demande en matériaux et leur raréfaction.

La solution ? Réduire la taille des accumulateurs, comme le préconise Renault, au détriment de l’autonomie. Mais c’est la seule possibilité à envisager en attendant le développement de la batterie solide, qui permettrait une baisse durable des prix des voitures électriques dans le futur.

