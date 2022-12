VinFast VF8 : ce nouveau SUV électrique montre que le Tesla Model Y a encore beaucoup d’avance

Débutant tout juste sa commercialisation aux États-Unis, le nouveau VinFast VF8 dévoile son autonomie homologuée. Et celle-ci est plus que décevante, notamment face à ses rivaux.

Si vous ne connaissez pas encore VinFast, il y a de fortes chances pour que vous en entendiez pas mal parler au cours des prochaines années. Fondée en 2018, la jeune marque vietnamienne commence à bien se développer mais surtout à s’exporter un peu partout dans le monde. Et notamment en Europe, alors que le constructeur était présent au dernier Mondial de l’Auto de Paris au mois d’octobre. VinFast aura alors fort à faire face à ses nouveaux rivaux, car en plus de devoir se frotter à Tesla, la firme devra aussi composer avec l’arrivée de nombreuses marques chinoises, comme Nio, Xpeng ou encore BYD. Ce qui inquiète d’ailleurs pas mal les spécialistes.

Une petite déception

Parmi les véhicules présents sur le stand de VinFast à Paris, c’est aujourd’hui le VF8 qui fait parler de lui. Et pour cause, le SUV électrique s’apprête enfin à débuter sa commercialisation aux États-Unis, alors que les autorités ont validé son homologation pour le marché américain. Une très bonne nouvelle pour la marque, dirigée par Benjamin DeLuca, qui était également présente au CES de Las Vegas avec ses VF5, VF6 et VF7.

Les premières livraisons débuteront donc en Californie dès la fin du mois, avec la version de lancement baptisée VF8 City Edition. Limitée à 999 exemplaires, celle-ci est alors affichée à partir de 59 000 dollars, soit l’équivalent de 55 636 euros. Un tarif qui se situe dans la moyenne du segment.

Mais il y a tout de même un petit bémol, comme l’explique le site Carscoops. En effet, l’agence américaine en charge de l’homologation du SUV a établi son autonomie officielle, selon le cycle EPA. Celui-ci est l’un des plus proche de la réalité. Il diffère sensiblement du WLTP européen dans le protocole de test. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat n’est pas vraiment à la hauteur des attentes.

En effet, le SUV électrique revendique alors une autonomie très décevante de seulement 288 kilomètres. Autant dire que c’est très peu, d’autant plus que bien que le cycle d’homologation soit sévère, il est généralement effectué dans des conditions plutôt favorables. Dans la réalité, et en fonction des conditions météorologiques, ce chiffre pourrait alors considérablement chuter. C’est notamment le cas en hiver, alors que le froid est l’ennemi numéro 1 des voitures électriques.

Une mise à jour à venir

Pas de quoi inquiéter Tesla donc, alors que le Model Y affiche pas moins de 455 kilomètres dans sa version standard Propulsion selon le cycle WLTP. Et jusqu’à 565 kilomètres dans sa variante Grande Autonomie. Le tout pour un prix plus abordable, puisque le SUV électrique débute à partir de 49 990 euros. Autant dire que le VinFast VF8 a encore pas mal de travail pour rivaliser avec le best-seller de la marque américaine.

Pourtant, le SUV vietnamien était plutôt prometteur, alors que le site de la marque annonce une autonomie comprise entre 400 à 471 km selon les versions. Une astérisque précise tout de même sur le site français que « toutes les valeurs indiquées sont des valeurs préliminaires établies sur la méthode WLTP. Les valeurs finales ne seront disponibles qu’une fois l’homologation du véhicule accordée, ce qui est prévu pour le 4ᵉ trimestre 2022« .

S’il ne faudra pas s’attendre à un miracle, VinFast explique qu’une mise à jour est prévue pour le mois de janvier, sans préciser si elle sera à distance ou non. Celle-ci devrait notamment améliorer l’autonomie du SUV électrique, qui se décline en deux versions, de 260 et 300 kW (soit 348 et 402 chevaux). L’autonomie WLTP est annoncée à 400 kilomètres, mais il faudra donc patienter avant d’en avoir le cœur net. En septembre dernier, la marque asiatique annonçait que les premiers exemplaires français débuteraient leur livraisons d’ici à la fin de l’année.

En France, le VinFast VF8 débute à partir de 46 050 euros et est donc éligible de peu au bonus écologique de 6 000 euros. Un tarif qui n’inclut pas la location des batteries, qui vous coûtera 120 euros par mois. Il sera toutefois possible d’acheter définitivement cette dernière, pour un prix qui n’a pas été annoncé pour l’instant. Une stratégie qui rappelle celle de Nio, qui propose également la location de batteries, compatible avec ses stations d’échange pour une recharge en seulement cinq minutes.

