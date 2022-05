Qui est VinFast, le nouveau constructeur de voitures 100 % électriques qui se lance en France

VinFast est impressionnant : cette marque automobile porte bien son nom et s'est lancée à vitesse grand V. Elle débarque en France avec deux SUV 100 % électriques. Évidemment, on s'y est intéressés.

Vous allez croiser de plus en plus la pub de Vinfast sur Facebook, et ce n’est pas un hasard. Cette marque automobile se lance en France avec des voitures 100 % électriques.

Qui est VinFast ?

Commençons par nous intéresser à leur nom : « FAST », dans le nom VinFast, est un acronyme en vietnamien, représentant les objectifs déclarés de l’entreprise, mais il semble évidemment qu’en anglais, cela signifie quelque chose fait rapidement.

Cette nouvelle marque automobile a été annoncée à l’automne 2017, et à peine un an plus tard, VinFast disposait de trois voitures à essence au Vietnam et d’une usine de scooters électriques. À l’été 2019, la société avait achevé une usine automobile de 3,347 km² à Hai Phong et livrait ses premières voitures dans la foulée.

Le fondateur de VinFast, Pham Nhat Vuong, a annoncé en 2021 que son entreprise passerait aux véhicules électriques. À la fin de l’année, il vendait des scooters électriques, des bus électriques et le VF e34, un petit SUV électrique de la taille d’un Peugeot 2008, avec des promesses de deux modèles plus grands à venir, le VF8 et le VF9.

L’histoire de ce cofondateur vietnamien est tout un récit. Il a grandi à Hanoï, où sa mère tenait un salon de thé. Il a ensuite étudié à Moscou, puis a déménagé en Ukraine où il a ouvert un restaurant de nouilles qui est devenu suffisamment populaire pour devenir une entreprise de soupes instantanées, Technocom.

Nestlé a acheté la marque et Pham Nhat Vuong est retourné dans son pays natal, où il a lancé une chaîne de stations balnéaires et est devenu le premier milliardaire du Vietnam. Les choses sont allées très vite, sachant qu’il a 53 ans en 2022.

Pour son arrivée en France, VinFast commercialise deux véhicules : le VF8 et VF9.

Le VF8 est un SUV

Le VF8 de la taille d’un Peugeot 3008 ou d’un Volvo XC60, c’est le plus petit des deux modèles. La marque a pour vocation de se positionner comme une marque premium, avec des prix plus doux que ceux pratiqués par les marques européennes évidemment.

L’entrée de gamme se nomme VF8 Eco, son prix débute à 43 050 euros (ce qui le rend éligible au plus gros bonus écologique) avec la plus petite batterie à 82 kWh de capacité utile ce qui offre 420 km d’autonomie (WLTP). Vous pouvez opter pour une plus grosse batterie de 87,7 kWh, avec 471 km d’autonomie. Cette version entrée de gamme propose tout de même un groupe motopropulseur de 350 ch et 500 Nm, pour un 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Notez que toutes les voitures de VinFast commercialisées en France sont équipées de deux moteurs avec transmission intégrale.

Ce sont ici les prix avec batterie incluse : il y aura donc une option plus accessible avec un système de location de la batterie avec garantie totale (comme la Renault Zoé d’avant), pour 120 euros par mois en plus sans condition de kilométrage. Le constructeur vietnamien proposera à l’avenir de pouvoir acheter la batterie, mais ce n’est pas le cas actuellement. Enfin, un abonnement moins cher sera proposé, mais avec un kilométrage limité.

Le haut de gamme est le VF8 Plus, plus puissant (408 cv, jusqu’à 620 Nm, 5,5 secondes pour le 0 à 100 km/h), où vous aurez également le choix entre deux batteries avec de plus petites autonomies (de 400 km à 447 km d’autonomie). Cette version Plus est disponible à partir de 50 900 euros. C’est une version qui offre bien d’options, dont des sièges chauffés et ventilés, ainsi qu’une sellerie en cuir.

Ce modèle VF8 Plus a également le toit panoramique que vous pouvez ouvrir ainsi que de plus grosses jantes (20 ou 21 pouces) et des rétroviseurs électrochromes. Même les sièges de deuxième rangée sont chauffés et ventilés.

Comme vous pouvez le voir en photos, l’habitacle intègre un grand écran de 15,6 pouces en mode paysage, comme le Model 3 et Model Y. Le système embarqué pour l’infodivertissement est maison, avec des mises à jour OTA, ce qui facilitera la maintenance du véhicule. L’expérience promise ressemble à celle de Tesla, avec une application dédiée, évidemment, mais aussi des jeux et des apps de streaming embarquées pour s’occuper pendant la charge.

Ces voitures ont également le Smart Driving Pack, mais c’est en option. C’est un pack tout-en-un qui offre le changement automatique de voie, l’aide avancée au stationnement, l’auto park, l’assistant vocal, la surveillance à 360 degrés… pour 7 250 euros ou 150 euros/mois en abonnement.

Enfin, quelle que soit la version, la vitesse de charge est de 250 kW en CC. C’est un bon point pour pouvoir profiter des charges rapides de Ionity, Tesla, TotalEnergies ou Fastned.

Le VF9 est un SUV 7 places

Le VinFast VF9 est beaucoup plus gros, c’est l’équivalent d’un Peugeot 5008, d’une Volvo XC90 ou encore de la Mercedes EQB. C’est donc une version 7 places avec une troisième rangée.

Comme le VF8, on se trouve avec deux niveaux de finition ainsi que le choix entre deux batteries (92 et 123 kWh, de 423 à 580 km d’autonomie WLTP). Elle ressemble beaucoup au VF8, avec un couple maximal de 620 Nm, quelle que soit la version. La version haut de gamme, Plus, possède le toit vitré panoramique ainsi que des sièges chauffants, ventilés avec l’option massage également. Les performances sont très similaires entre la version Eco et la version Plus, 7,5 secondes pour le 0 à 100 km/h avec la première batterie, 6,5 secondes avec la seconde batterie.

Les prix débutent à 58 700 euros (entrée de gamme, petite batterie de 438 km d’autonomie) et grimpent jusqu’à 64 100 euros (version Plus avec grosse batterie pour 580 km d’autonomie). Les prix seront certainement plus bas, car les 150 euros d’abonnement par mois pour la location de la batterie vont permettre d’abaisser ce prix de vente.

Notez que nous ne connaissons pas le prix des voitures avec l’option de location, qui est pourtant la seule option disponible pour le lancement.

Ce que nous en pensons

Comme tous les nouveaux constructeurs, dont la plupart chinois, nous abordons avec méfiance ces lancements en Europe. Surtout que la marque est très jeune. Pour aller vite, VinFast a tout externalisé : on se retrouve donc avec les mêmes problématiques que beaucoup de constructeurs. Le coût de production est élevé, ce qui ne leur permet pas d’abaisser le prix des voitures.

Nous nous méfions également de la garantie… elle est de 10 ans et 200 000 kilomètres. Mais que se passe-t-il si le constructeur se retire du marché européen ? Rien ne peut garantir le succès de cette toute jeune marque.

De plus, d’après nos calculs, la consommation WLTP est prévue entre 18,6 et 21 kWh au 100 kilomètres, ce qui semble être élevé. Les batteries sont très grosses pour compenser cette consommation excessive.

Enfin, il y a pour le moment aucun essai disponible. Peu d’images et peu de vidéos, et donc beaucoup de questions.

Il n’empêche que les Vinfast VF8 et VF9 sont deux gros SUV vietnamiens avec une grosse autonomie et des tarifs assez agressifs. C’est toujours de la concurrence en plus et donc un peu plus de choix pour les consommateurs.

Nous n’excluons pas le succès. Le roi des nouilles instantanées a la réputation de réaliser l’impossible et VinFast a le soutien d’un empire et l’attention d’un homme passionné véritablement engagé.

D’ailleurs, le 7 avril 2022, VinFast s’est enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour une introduction en bourse qui aura lieu au second semestre. Le groupe vietnamien a besoin d’argent.

