On est montés à bord de la VinFast VF9 : ce SUV électrique a peu de concurrence

Voici un gros SUV électrique. Alors, solution ou aberration ? À l’heure où l’énergie n’a jamais coûté aussi cher, on peut se poser la question. Malgré tout, l'objectif est de faire mieux que la situation actuelle. S'il y a une demande pour des voitures à 7 places, il faut une offre électrique pour répondre à cette demande. Le VinFast VF9 est un de ses offres. Nous avons pu le voir au Mondial de l'Automobile à Paris.

Pour son lancement en France, VinFast prépare l’arrivée des VF8 et VF9. Et, la toute jeune marque vietnamienne a installé un gros stand au Mondial de l’Auto à Paris, il se situe près de l’énorme stand de Renault. À la hauteur de son ambition, un grand espace aménagé, on a pu découvrir les quatre voitures électriques pour son lancement global : la VF8, que l’on connaît déjà puisque l’on a pu l’essayer, la VF7, très prometteuse pour le marché européen, la VF6 et la VF9 dont il est question ici.

Comme nous avons pu le voir dans notre analyse des tarifs des VF8 et VF9, la seule dimension tarifaire ne sera pas l’argument principal de VinFast. Regardons donc ce que le VF9 a à nous offrir en nous installant à son bord. Évidemment, ce sont de premières impressions, en attendant de prendre la route avec un modèle de production.

Montons à bord du VF9

Premier constat, le VF9 est un énorme SUV à 7 places, et ce dernier a très peu de concurrents sur le marché. Parmi les SUV 100 % électriques sept places disponibles en France, il y a notamment le Mercedes EQB, en attendant le futur Volvo EX90 et le nouveau Tesla Model X. Il y a aussi les prochains Hyundai Ioniq 7 et Kia EV7 (les deux partagent la même plate-forme).

Modèle Prix avec batterie VF9 Eco 82 950 € VF9 Eco avec autonomie étendue 86 250 € VF9 Plus 91 650 € VF9 Plus avec autonomie étendue 99 300 € Mercedes EQB 250+ Progressive Line 59 200 € Mercedes EQB 350 4MATIC AMG Line 68 150 € Tesla Model X Pas de prix Tesla Model X Plaid (6 sièges) 141 990 €

Alors que les SUV urbains et les berlines électriques sont nombreux, les grosses voitures à sept passagers proposant une bonne capacité de charges et des cabines spacieuses propulsées exclusivement par un moteur électrique sont plus difficiles à trouver pour le moment. C’est plutôt logique, ces voitures nécessitent de grosses batteries, ce qui alourdit le coût de la voiture et ajoute des problématiques de consommation (et donc d’autonomie).

Comme son petit frère VF 8, le VF 9 sera disponible en deux versions : Eco et Plus. Bien sûr, le VF9 est nettement plus grand que son homologue de taille moyenne, mesurant 5 118 mm de long, 2 070 mm de large et 1 696 mm de haut, avec un empattement de 3 150 mm et une garde au sol de 189,2 mm. En bref, c’est un gros SUV.

Avouons qu’avec son allure américaine, le VF9 a de la présence. Il arbore un design audacieux couplé à des lignes épurées et à des roues massives et sportives. Derrière ce design se cache le studio italien Pininfarina, comme pour le VF8. C’est soigné, même si j’ai une nette préférence pour le design de la VF7, qui nous vient du studio Torino Design.

Comme vous pouvez le voir au-dessus, il y a un système d’aération au niveau du capot, ce dernier est ajouré, et par ailleurs sur les côtés, on retrouve des ouïes qui laissent passer l’air. D’après VinFast, ces caractéristiques sont présentes pour réduire la quantité d’air qui s’engouffre sous la voiture, et donc trainée sur la calandre avant. D’après VinFast, la principale fonction de cette caractéristique physique est donc l’aérodynamisme. Cela améliore la performance à haute vitesse du véhicule, et surtout pourrait réduire sa consommation. Néanmoins, pourquoi sont-ils les seuls à le faire ? VinFast nous a encore apporté une réponse : ce n’est pas intéressant sur des véhicules plus petits. Le VF9 est finalement très haut avec une surface imposante à l’avant, d’où l’efficacité de l’ajout de ces ouïes.

Comme presque toutes les plateformes automobiles avec une plateforme dédiée à l’électrique, il y a un sous-coffre arrière, qui sert généralement à ranger les câbles de charge et autres accessoires, et un frunk (coffre avant). Dans tous les cas, l’espace de rangement total est conséquent, même avec la troisième rangée relevée. Et, justement, j’ai testé les sièges arrière de troisième rangée. Ils seront corrects pour deux enfants, cela sera sans doute plus compliqué pour des adultes sur de longs trajets.

Au second rang de sièges, il y a de l’espace, c’est confortable. On aurait tout de même apprécié trois vrais sièges, comme sur la 5008 de Peugeot. Même constat à l’avant, avec des sièges chauffants et ventilés. On se sent bien, et l’on apprécie les quelques options gadgets, dont les fonctions de massage. On retrouve, comme sur le VF8, une approche qualitative, c’est soigné et très prometteur.

Tous les modèles de VF9 sont équipés d’un grand écran d’infodivertissement de 15,6 pouces et de plusieurs fonctions d’assistance à la conduite. Comme précisé dans notre premier essai du VF8, l’expérience est largement inspirée de celle de Tesla. L’interface, les options, les menus… Tout est fait pour que l’on n’ait rien à envier aux propriétaires d’une Tesla.

Cependant, certainement car il s’agit d’un modèle de préproduction, nous avons trouvé l’interface plus lente que lors de notre dernière rencontre avec un SUV VinFast. Espérons que l’expérience soit optimisée avec les modèles de production, à ce tarif-là, on ne peut pas accepter d’avoir une interface logicielle qui rame. Il y avait d’ailleurs des jeux Android installés, cela confirme que le système sous-jacent est un fork d’Android. L’impression est la même que celle du VF8, c’est encore une fois prometteur. Il est d’ailleurs impressionnant de voir un nouveau venu faire mieux que d’énormes groupes automobiles, comme Stellantis (Peugeot, Open, Citroën, etc.) par exemple. Est-ce un problème de vision ? De culture ? D’investissement ? Qui sait ?

Le VinFast VF 9 est alimenté par des batteries au lithium de 92 ou 123 kWh, en fonction des versions. On trouve évidemment une transmission intégrale, avec deux moteurs électriques produisant 402 chevaux, et le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes pour une vitesse maximale d’environ 200 km/h. Le tableau ci-dessous permet de consulter les différences de performances entre les deux versions, Eco et Plus, et par ailleurs les deux capacités de batteries proposées.

Version Vinfast VF9 Eco Batterie 1 Vinfast VF9 Eco Batterie 2 Vinfast VF9 Plus Batterie 1 Vinfast VF9 Plus Batterie 2 Puissance – couple 408 ch – 620 Nm Accélération – vitesse maximale 7,5 s – 200 km/h 6,5 s – 200 km/h 7,5 s – 200 km/h 6,5 s – 200 km/h Capacité batterie 92 kWh 123 kWh 92 kWh 123 kWh Recharge DC (10-70 %) 26 min 35 min 26 min 35 min Autonomie 438 km 594 km 423 km 580 km

En plus d’être un outsider dans les véhicules électriques avec un objectif très ambitieux face à une concurrence féroce, ce qui distingue vraiment VinFast, c’est son programme d’abonnement de la batterie, où les clients peuvent opter pour un plan de location de batterie mensuel, avec des mensualités de 150 euros par mois. C’est une proposition intéressante, et le temps nous dira si cela fait écho auprès des consommateurs.

