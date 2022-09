Volvo EX90 officialisé : vous n’oublierez plus jamais votre enfant dans ce SUV électrique

Volvo officialise l'existence de son SUV 100 % électrique, l'EX90, successeur du XC90. Il sera dévoilé le 9 novembre prochain. En attendant, la marque dévoile quelques éléments très intéressants, notamment du côté de la sécurité, avec la présence d'un LiDAR.

Actuellement, l’offre 100 % électrique de Volvo se résume à deux modèles : le « petit » SUV XC40 Recharge et sa déclinaison coupée, le C40 Recharge. On sait que la marque suédoise s’apprête à frapper fort avec le successeur du XC90. La marque a en effet récemment dévoilé des éléments concernant la future interface de son vaisseau amiral. Et ce mercredi 21 septembre, Volvo est allé plus loin, en officialisation l’existence du EX90, le successeur 100 % électrique du XC90.

La Volvo la plus sûre jamais conçue

Lors d’une conférence de presse en ligne, Volvo a précisé que l’EX90 serait dévoilé en détail le 9 novembre prochain. Son futur SUV haut de gamme sera doté d’un niveau de sécurité qui « ira bien au-delà de celui de n’importe quel autre véhicule Volvo ». En d’autres termes, le prochain EX90 sera le véhicule le plus sûr de la gamme Volvo.

Pour ce faire, le constructeur suédois compte beaucoup sur le LiDAR, qu’Elon Musk ne peut pas voir en peinture sur ses Tesla. En effet, l’EX90 intégrera un LiDAR permettant de surveiller la route, de nuit comme de jour, jusqu’aux vitesses autorisées sur autoroute, grâce à un balayage laser. On trouvera en plus des caméras et des radars tout autour du véhicule pour recréer un environnement à 360 degrés.

Selon Volvo, le LiDAR, intégré dans le toit, « peut détecter des piétons jusqu’à 250 mètres et un objet aussi petit et foncé qu’un pneu sur la route jusqu’à 120 mètres ».

Volvo annonce alors une baisse de 20 % des accidents mortels ou générant de graves blessures et une réduction de 9 % des risques de collision. C’est moins que ce qu’indique Tesla dans ses chiffres sur l’accidentologie, mais qui sont un peu biaisés toutefois comme nous l’avions déjà analysé.

Des capteurs à l’intérieur

À l’intérieur, Volvo intégrera également de nouveaux capteurs au sein du EX90. La concentration du regard du conducteur sera ainsi surveillée par des caméras et des capteurs afin de prévenir tout risque d’endormissement. En cas de malaise, la voiture s’arrêtera d’elle-même et préviendra les secours.

L’habitacle sera protégé de l’extérieur par un nouveau système de filtration. Des capteurs pourront aussi surveiller l’intérieur de la voiture en cas d’absence et notamment alerter le conducteur en cas d’oubli d’un passager. On pense particulièrement à l’oubli des nourrissons dans l’habitacle en plein été qui pourrait être évité grâce à ce futur système, comme l’a sous-entendu Volvo dans sa vidéo d’annonce.

Rappelons que Volvo s’est engagé, en 2007, que « plus personne ne doit être tué ou sérieusement blessé dans une nouvelle Volvo ». C’est notamment pour cette raison que toutes les Volvo sont désormais bridées à 180 km/h.

En route vers la conduite autonome

Bien entendu, tous ces capteurs pourront par ailleurs être utilisés pour la conduite autonome. Et justement, Volvo a brièvement abordé le sujet, en évoquant la « prochaine technologie pour la conduite autonome« . Il faudra toutefois être patient, puisque celle-ci sera introduite sur l’EX90 « une fois que nous aurons réalisé tous nos tests de sécurité et obtenu toutes les autorisations nécessaires« , précise Volvo.

En termes de design, le constructeur n’a pas laissé filtrer beaucoup de détails, et nous avons seulement eu le droit à quelques illustrations qui ressemblent au brevet en fuite. Il semblerait donc que l’EX90 retienne une forme plus conventionnelle que le Concept Recharge de 2021 illustrant cet article. Rendez-vous le 9 novembre prochain pour en savoir plus et avoir les premières images officielles de la Volvo EX90.

