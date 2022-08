Voici à quoi devrait ressembler le futur Volvo XC90 électrique

Volvo travaille actuellement au développement de son futur XC90 électrique qui pourrait prendre le nom de EXC90. Les premières images issues du dépôt de brevet viennent justement de fuiter.

Aujourd’hui, tous les constructeurs électrifient massivement leur gamme. Et la raison est simple. En effet, ces derniers doivent se préparer à l’interdiction de la vente de voitures neuves en 2035. Si Volvo avait déjà commencé à électrifier son catalogue, la firme a annoncé en mars 2021 dans un communiqué sa volonté de devenir une marque 100 % électrique à partir de 2030. Outre les XC40 et C40 Recharge, d’autres modèles devraient donc bientôt voir le jour.

Un XC90 100 % électrique

Parmi eux, une version 100 % électrique du Volvo XC90, qui serait actuellement en préparation. À vrai dire, celle-ci devait initialement voir le jour au cours de l’année 2022, mais la pénurie de semi-conducteurs ainsi que les problèmes logistiques causés par la guerre en Ukraine devraient sans doute retarder le lancement de ce nouveau modèle. Si peu d’informations ont pour l’heure été révélées, quelques images viennent de fuiter. Elles proviendraient d’un dépôt de brevet effectué par le constructeur et repéré par le forum Worldscoop.

Concernant le nom de ce futur modèle, Volvo a déposé la marque EXC90 le 13 juillet dernier sur le site de l’EUPIO. Et nos confrères de Motor1 précisent que le patron de la marque, Hakan Samuelsson, avait confirmé l’an dernier que le nom du successeur de l’actuel SUV sept places commencerait par une voyelle. Si certains médias avaient tablé sur l’appellation « Embla », cette nouvelle génération suivrait donc plutôt la nomenclature déjà connue et viendrait alors remplacer le XC90

Quelques changements

Pour l’heure, aucune information n’a été révélée par Volvo sur la motorisation de son futur XC90 électrique. On sait toutefois que celui-ci s’inspirera très fortement du concept Recharge, dévoilé en juin 2021. Le style extérieur devrait évoluer et se moderniser, tout en conservant une certaine filiation avec la version que l’on connaît actuellement. D’ailleurs, les deux déclinaisons seront vendues en parallèle. À bord, la présentation devrait aussi faire un bond en avant, avec un poste de conduite encore plus technologique. L’écran tactile en position verticale serait conservé, avec un nouveau système embarqué.

Attendu pour 2022, le futur Volvo XC90 électrique (EXC90) pourrait finalement voir le jour l’an prochain, du fait de la situation actuelle. Pour l’heure, la marque est restée très discrète sur ce nouveau venu et n’a pas communiqué sur une date de révélation. Comme nous l’avions évoqué dans un précédent article, le ticket d’entrée devrait tourner autour des 90 000 euros, privant le grand SUV suédois de bonus écologique.

