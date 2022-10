VinFast VF7 : sans doute la voiture électrique la plus intéressante de la nouvelle marque vietnamienne

On parle beaucoup des VF8 et VF9... mais VinFast pourrait nous surprendre davantage avec le VF7.

Les VinFast VF8 et VF9 arrivent, ce sont les premiers modèles électriques de la toute récente marque vietnamienne. Nous avons eu l’opportunité de visiter son énorme Gigafactory, c’est de là que sortent les premiers modèles qui seront vendus en Europe. Lors du Mondial de l’Auto, nous avons pu voir les VF6 et VF7. Deux véhicules 100 % électriques plus compacts, et bien plus adaptés au marché européen.

C-SUV, le segment très recherché en Europe

Le VF7 est le modèle qui nous a le plus impressionné, car il correspond bien plus à ce que l’on attend d’une voiture électrique. C’est ce que l’on appelle une voiture de segment C–SUV, des SUV routiers se situent à cheval sur deux segments. Elle se constitue majoritairement de SUV compacts à l’empattement allongé afin d’offrir plus de capacité de coffre. Ici, on a l’équivalent d’un modèle entre la Peugeot 2008 et la nouvelle Renault Mégane E-Tech.

C’est un changement de design par rapport aux VF8 et VF9. Logique, ce n’est pas le même designer derrière le VF7. C’est le studio Torino Design, avec une signature lumineuse en forme de V. Côté design, on remarque les passages de roue marqués et le bas de caisse en plastique, avec un profil dynamique, et une découpe de vitrage fuyante, sans oublier de grandes roues de 20 pouces.

L’arrière est également réussi avec une signature lumineuse comparable à celle de l’avant, ainsi qu’une lunette petite et inclinée. On apprécie beaucoup plus le design du VF7, à celui du VF8 et VF9. Avec 4,30 mètres de long, c’est ainsi un véhicule qui sera certainement bien plus pratique au quotidien. Côté puissance, ce SUV urbain devrait être équipé d’un moteur de 110 kW (équivalent à 150 ch) pour une autonomie supérieure à 300 km. Il est encore trop tôt pour avoir des valeurs précises concernant sa charge, sa puissance et son autonomie.

VinFast VFVinFast VF7 // Source : Frandroid7 // Source : Frandroid VinFast VF7 // Source : Frandroid VinFast VF7 // Source : Frandroid VinFast VF7 // Source : Frandroid VinFast VF7 // Source : Frandroid VinFast VF7 // Source : Frandroid

À l’intérieur, c’est très comparable à la VF8 que nous avons vue. Pas d’écran devant le conducteur, comme chez Tesla, mais un système d’affichage tête haute. Finalement, on se retrouve avec peu de commandes physiques, et un sélecteur de vitesses sous les aérateurs, encore une fois similaire à la VF8.

Et… l’énorme écran tactile. Le système est le même que celui du VF8, toujours basé sur Android. On se retrouve avec une interface très équivalente à celle de Tesla, avec les mêmes widgets et découpage d’écrans. VinFast ne semble pas avoir intégré un infodivertissement allégé par rapport à ces modèles plus onéreux.

Espérons un tarif compétitif

Espérons que le tarif soit plus compétitif que les VF8 et VF9. VinFast tient ici un modèle qui peut vraiment tenir tête aux voitures françaises. Avec ce format, ces dimensions, VinFast a sans doute le meilleur format pour l’Europe. Avec une garantie de 10 ans ou 200 000 km, on espère un prix de base à 35 000 euros.

