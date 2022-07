Hyundai prépare son SUV électrique Ioniq 7 avec sept vraies places

Hyundai continue d'étoffer sa gammme de voitures électriques Ioniq et devrait bientôt lancer un SUV sept places, baptisé Ioniq 7. Prévu pour 2024, il sera le plus grand véhicule électrique de la marque.

Après la Ioniq 5, c’est l’imposante et sculpturale Ioniq 6 qui a été révélée il y a quelques jours seulement. Mais Hyundai ne compte bien évidemment pas se contenter de deux modèles électriques au sein de sa gamme. En effet, la firme coréenne prévoit de lancer pas moins de 17 voitures branchées d’ici à 2030.

Il s’agira de versions électriques de modèles déjà existants, mais également de véhicules inédits. Parmi eux, plusieurs feront partie de la gamme Ioniq, dont un grand SUV qui devrait voir le jour d’ici à 2024 : le Ioniq 7.

Le plus grand modèle branché

Cette information nous provient de chez de nos confrères britanniques d’Autocar. Selon ces derniers, qui semblent plutôt bien renseignés, Hyundai serait en effet en train de travailler sur le Ioniq 7. Celui-ci prendrait alors la forme d’un imposant SUV électrique, qui serait alors tout simplement le plus grand modèle branché de la marque. Celui-ci pourrait alors accueillir pas moins de sept personnes à son bord.

Il rivaliserait alors frontalement avec le Tesla Model X, mais également le Mercedes EQB, sur un segment encore peu concurrentiel. Si sa taille exacte n’est évidemment pas connue pour l’instant, le SUV électrique sera bien plus grand que la Ioniq 5, dont l’empattement est affiché à 3 mètres. Une hausse de taille qui permettrait aussi d’installer une batterie plus grande et donc de proposer une autonomie plus importante. Le poste de conduite devrait être spacieux et haut de gamme d’après nos confrères.

Une plateforme déjà éprouvée

S’il faudra patienter avant de connaître les informations officielles sur ce futur Hyundai Ioniq 7, Autocar souligne que celui-ci reposera sur la plateforme E-GMP des Ioniq 5 et autres Kia EV6. Le grand SUV devrait donc hériter de l’architecture 800 volts, lui permettant d’encaisser une charge d’une puissance théorique allant jusqu’à 350 kW même si pour le moment il faut plutôt tabler sur 230 kW. En théorie, il serait possible de récupérer une centaine de kilomètres en seulement cinq minutes. D’après nos confrères, le Ioniq 7 serait également compatible avec la charge sans fil.

Si plusieurs motorisations devraient être proposées, le SUV coréen pourrait embarquer une batterie allant jusqu’à 100 kWh lui permettant de parcourir plus de 640 kilomètres selon le cycle WLTP. Sans grande surprise, le Ioniq 7 devrait être équipé de nombreuses technologies de pointe en tant que vaisseau amiral de la gamme, et notamment de la conduite semi-autonome.

