Mauvaise nouvelle pour la voiture électrique à 25 000 € de Hyundai en France

Le Hyundai Inster pourrait être un sérieux concurrent des Citroën ë-C3 ou Renault 5 E-Tech. Mais pour cela, la petite voiture électrique coréenne doit pouvoir compter sur le bonus écologique, qui ne lui a toujours pas été attribué.

On se demande ce que fait le Ministère de la Transition écologique, étant en charge d’attribuer ou non le bonus écologique aux véhicules électriques. Le système semble avoir une telle inertie que les constructeurs sont obligés, parfois, de décaler leur planning de commercialisation ; ce fut le cas avec le Tesla Model Y Propulsion, qui a dû attendre très longtemps le bonus.

Mais c’est encore le cas pour le Hyundai Inster, n’ayant toujours pas reçu de feu vert pour le bonus écologique. Alors que toutes les conditions pour l’attribution du bonus au Inster semblent réunies, la petite électrique n’est toujours pas présente dans la liste publiée par le Ministère.

La version 5 places pourtant annoncée comme éligible au bonus

Au mois de décembre dernier, Hyundai était fier de présenter la version 5 places de l’Inster, annoncée comme éligible au bonus écologique grâce à un calcul interne d’éco-score, a priori favorable. Cependant, six mois plus tard, nous sommes forcés de constater que l’aide n’est toujours pas attribuée au modèle. La dernière publication au Journal Officiel introduit plusieurs modèles au bonus écologique, dont le Tesla Model Y Propulsion, mais toujours pas l’Inster.

Même s’il est produit en Corée du Sud, cette version 5 places serait dans la bonne partie de l’éco-score pour obtenir le bonus écologique. En effet, l’Inster est une petite voiture de 3,89 m, utilisant une batterie de seulement 42 kWh, ce qui laisse penser à une production peu polluante. Mazda avait réussi un tour de passe-passe similaire avec le MX-30, produit au Japon mais pourtant compatible avec le bonus. Mais malheureusement, l’ADEME n’a pas encore publié l’éco-score du Hyundai Inster, ce qui le prive du bonus écologique et réduit son intérêt en France.

L’Inster pourrait faire un carton grâce au bonus écologique

C’est dommage pour l’Inster : sa version 5 places perd la banquette coulissante, qui se montre pratique sur un si petit gabarit. Mais surtout, une aide allant de 2 000 à 4 000 euros serait la bienvenue pour motiver les achats de cette citadine électrique.

Avec un prix de départ de 25 000 euros, le budget est actuellement comparable à celui d’une Renault 5 (24 990 euros hors bonus), mais il serait mieux placé dans la bataille des prix en profitant du bonus écologique de 4 000 euros, abaissant son prix d’entrée à 21 000 euros. Dommage d’autant plus que le bonus devrait se voir modifier en juillet prochain, passant à 3 100 euros ou 4 200 euros selon les conditions de revenus.

Pour ce prix de 25 000 euros, Hyundai offre à l’Inster une batterie de 42 kWh et un moteur électrique de 97 chevaux. L’autonomie WLTP est annoncée à 327 km. Des caractéristiques comparables à la Renault 5 Autonomie Urbaine de 95 chevaux, mais en ajoutant la possibilité de profiter d’une charge rapide, ce que ne propose pas la française en entrée de gamme.

En revanche, le Hyundai Inster profite de l’aide des CEE (Certificats d’Économies d’Énergie), offrant une petite économie de 354 euros.