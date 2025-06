Darty casse le prix de la Samsung Galaxy Watch Ultra en pack avec les Buds 3, le combo idéal pour les grands sportifs

La Samsung Galaxy Watch Ultra est avant tout pensée pour les utilisateurs les plus sportifs. Si vous souhaitez l’acquérir, c’est l’occasion : elle se trouve en promotion à moins de 400 euros dans un pack avec des Galaxy Buds 3 offerts.

La Samsung Galaxy Watch Ultra et l’un de ses nouveaux cadrans // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Avec un boîtier en titane, une autonomie musclée, des mesures précises et un bouton action pour les entrainements, la Galaxy Watch Ultra de Samsung prouve bien qu’elle est une montre dédiée à l’ultra sport, comme l’Apple Watch Ultra 2. Si elle vous intéresse, sachez qu’elle devient bien plus intéressante dans ce pack en promotion avec des écouteurs offerts.

Le pack Samsung Galaxy Watch Ultra, c’est quoi ?

Une montre robuste avec un écran très lumineux

Un suivi GPS précis et un excellent suivi de la fréquence cardiaque

Des écouteurs avec réduction de bruit active

En ce moment chez Darty, la Samsung Galaxy Watch Ultra se vend dans un pack avec les Galaxy Buds 3 à 599 euros. En appliquant le code WATCH100, le pack tombe à 499 euros et grâce à l’ODR de 100 euros, le tout vous revient à 399 euros.

Une montre outdoor massive bien lumineuse

La Galaxy Watch Ultra inaugure un tout nouveau format pour une montre Samsung. On est face à une montre carrée volumineuse qui ne conviendra pas à tous les poignets. Elle offre des finitions soignées et un cadre en titane résistant aux rayures et aux chocs. On regrette qu’il faille nécessairement acheter de nouveaux bracelets, car elle ne profite pas du système standard des précédentes montres Samsung.

Une fois allumée, on découvre une dalle AMOLED de 1,47 pouce affichant une définition 480 x 480 pixels. Elle impressionne surtout pour sa luminosité qui monte jusqu’à un pic de luminosité de 3000 cd/m². Elle sera à l’aise aussi bien pour une consultation chez soi que pour un footing à la plage en plein été. Sur le côté de cet écran, on trouve un troisième et nouveau bouton au liseré orange, qui est en fait un bouton d’action. Celui-ci est personnalisable par l’utilisateur depuis l’application Samsung Health : vous pouvez le configurer pour lancer automatiquement la fonction « course à pied » ou bien le chronomètre ou la lampe-torche.Â

Avec des capteiurs précis et une bonne endurance

La Galaxy Watch Ultra est évidemment équipée d’une batterie de capteurs (accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de température, tensiomètre…) et même d’un capteur de fréquence cardiaque optique « BioActive » de nouvelle génération, très efficace, que l’on trouve aussi sur la Galaxy Watch 7. La puce GNSS double fréquence (L1+L5), compatible avec les constellations GPS, Galileo, Glonass et BeiDou, offre de son côté un suivi très précis.

D’autres fonctionnalités exclusives sont aussi disponibles, comme le profil d’entraînement dit « multisport » qui permet d’enregistrer trois activités sur une même séance. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Samsung Galaxy Watch Ultra propose, même avec des paramètres particulièrement énergivores, une autonomie de plus de deux jours. Si d’autres montres sportives font mieux, le modèle de la firme sud-coréenne s’en sort mieux que la plupart des montres Wear OS. Par contre, pour une recharge complète (de 0 % à 100 %), il faudra patienter un peu plus de 2 heures.

Quelques mots sur les Galaxy Buds 3

Les Samsung Galaxy Buds 3 sont des écouteurs au format tige qui tiennent bien dans les oreilles. Ce sont des modèles ouverts, contrairement à la version Pro qui est intra-auriculaire, et donc plus isolante. Ajoutons à cela une certification IP57 : ils sont donc protégés contre la poussière, la transpiration et même l’immersion à faible profondeur.

Ils sont équipés d’une réduction de bruit active mais leur format « open-type » n’est pas idéal pour gommer correctement tous les bruits extérieurs, en raison d’une isolation passive moindre. Côté performances audio, Samsung a rendu ses Galaxy Buds 3 compatibles avec l’audio Hi-Fi 24 bits 96 kHz, offrant ainsi une qualité sonore supérieure pour les utilisateurs les plus exigeants.

Enfin, les écouteurs sont capables de tenir – 6 heures sans ANC et jusqu’à 30 heures avec le boîtier d’après la marque. Avec l’ANC activée, l’autonomie descend à 5 heures, et le boîtier apporte jusqu’à 24 heures d’écoute au total.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Samsung Galaxy Watch Ultra.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, vous pouvez consulter notre guide sur les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch.

