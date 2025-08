Boulanger brade à -20 % cette caméra de surveillance en 2K très rassurante avec son projecteur et sa sirène intégrée

Pour partir en vacances l’esprit tranquille, il vaut mieux s’Ă©quiper d’une camĂ©ra connectĂ©e pour surveiller Ă distance son domicile. En voilĂ une avec un bon rapport qualitĂ©-prix : la Ezviz HB8 Lite en promotion Ă 79 euros au lieu de 99 euros habituellement.

Ezviz HB8 Lite // Source : site officiel

Les camĂ©ras de surveillances connectĂ©es sont de plus en plus abordables et donne l’occasion Ă celles et ceux qui ont un petit budget d’investir dans des appareils complets et efficaces pour pas trop chère. Avec la Ezviz HB8 Lite par exemple, vous avez une camĂ©ra dĂ©livrant une image en qualitĂ© 2K, Ă©quipĂ©e d’une vision nocturne et d’une sirène intĂ©grĂ©e, le tout pour moins de 80 euros seulement grâce Ă cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la Ezviz HB8 Lite

Image en 2K avec un suivi automatique

Vision nocturne en couleur, projecteur et sirène intégrée

DĂ©tection de mouvements

Avec un prix barré à 99,99 euros, la caméra connectée Ezviz HB8 Lite est désormais proposée à 79,99 euros sur le site Boulanger. Elle est au même prix chez Darty.

Une caméra robuste qui fonctionne sur batterie

Ezviz dispose dans son catalogue de nombreuses références de caméras de surveillance. Ici, la HB8 Lite est une caméra qui est adaptée à une utilisation extérieure, même par mauvais temps grâce à sa certification IP65.

L’avantage qu’elle a, c’est qu’elle fonctionne Ă batterie ce qui facilite grandement son installation. Il suffit de se munir d’une perceuse pour la fixer au support fourni dans la boĂ®te et de suivre les Ă©tapes sur l’application pour la configurer et la connecter au WiFi.

L’autonomie peut varier entre 3 Ă 9 mois selon l’environnement et la frĂ©quence des dĂ©clenchements. Et si vous trouvez l’autonomie trop juste, vous pouvez y ajouter un panneau solaire, qui permet d’Ă©tendre l’autonomie considĂ©rablement.

Bien équipée avec un rendu net et détaillé

Entrons dans le vif du sujet : la caméra est capable de filmer avec une définition 2K. Une définition qui promet des images nettes et bien détaillées pour pouvoir reconnaître un visage. Une fois la nuit tombée, la qualité reste bonne, notamment grâce à un petit projecteur intégré qui permet d’éclairer la zone et avoir une vision nocturne en couleur. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

La marque intègre même une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Une fois activée, elle fait clignoter les projecteurs.

Bien sûr, elle est capable de détecter les mouvements et vous alerte en temps réel sur votre smartphone. Depuis l’application, vous avez accès aux flux direct, et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez, grâce aux aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est aussi possible de personnaliser les zones que vous souhaitez surveiller en priorité et que vous considérer plus sensibles.

Si vous souhaitez comparer la camĂ©ra de surveillance connectĂ©e d’Ezviz avec les autres rĂ©fĂ©rences disponibles sur le marchĂ©, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures camĂ©ras de surveillance connectĂ©es.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.