À la fois caméra, projecteur et sirène d’alarme, la Netatmo est en promo à -34% pour partir en vacances l’esprit tranquille

La caméra extérieure Netatmo avec sirène est en quelque sorte un produit trois-en-un puisqu’en plus de filmer, elle éclaire et sonne pour dissuader les intrus. Une sécurité qui se monnaye 209,99 euros sur Amazon.

La Caméra Extérieure avec Sirène // Source : Netatmo

Cocorico, Netatmo est une marque française spécialisée dans la domotique, qui a été rachetée en 2018 par le groupe Legrand. Parmi ses produits phares, il y a cette caméra extérieure avec sirène, un modèle sur le marché depuis 2020 et qui ne se démode pas. C’est une évolution de l’alarme précédente avec, comme ajout majeur, une alarme de 105 dB pour vriller les oreilles des intrus qui auraient le malheur de vouloir s’introduire chez vous. Le tout sans abonnement et avec une réduction de 110 euros sur Amazon, pour ne rien gâcher.

Les points fort de la Netatmo extérieure avec sirène

Pas d’abonnement : fonctions, mises à jour et stockage gratuits

L’alarme de 105 dB est efficace

Le projecteur remplit très bien son rôle

La caméra de surveillance extérieure Netatmo avec sirène passe de 319,99 euros à 209,99 euros.

Netatmo propose du 3-en-1 pour votre sécurité

Cette caméra de surveillance Netatmo a été pensée et conçue pour remplacer un luminaire existant. Si vous avez une lampe extérieure, vous pouvez l’enlever pour monter la caméra à la place. Elle ne fonctionne pas sur batterie, donc il faut choisir son emplacement avec soin : il faut que votre réseau Wi-Fi soit à portée car il n’y a pas de port Ethernet, et il faut qu’il y ait du câblage à disposition.

C’est un peu contraignant pour l’installation, mais Netatmo a pensé à tout et propose des vidéos pour vous guider, même si vous partez de zéro. Une fois en place, vous retrouvez l’aspect lumière grâce au projecteur qui peut être allumé manuellement. Mais le principal, c’est bien sûr la caméra de surveillance Full HD et la sirène d’une puissance annoncée de 105 dB.

Un combo qui fonctionne plutôt bien

La partie vidéo, d’abord : le capteur de 4 Mpx filme en Full HD, ce qui peut paraître juste puisque aujourd’hui, on a des modèles qui propose de la 4K, comme chez Arlo par exemple. Mais il faut se rappeler que la caméra rentre dans sa 5ᵉ année de vie, ce qui peut expliquer ce choix. Mais les images restent parfaitement exploitables de jour comme de nuit. Surtout si vous utilisez le projecteur LED inclus, très pratique pour éclairer son chemin quand il fait nuit. D’autant qu’il est possible de l’allumer manuellement, en plus du mode automatique, ou le désactiver si besoin.

Vous pouvez choisir quelles silhouettes déclenchent le projecteur : des personnes, des voitures, des animaux ou tout autre mouvement. Ce qui permet de réduire le nombre de notifications reçues et qui sont peut-être un peu trop fréquentes. Enfin, la sirène, qui est l’atout de ce modèle, mais aussi son point le moins développé : elle se déclenche uniquement manuellement, donc il faut consulter vos notifications et la faire sonner par vous-même. Et sa puissance de 105 dB est un peu exagérée puisque dans notre test on l’a plutôt mesurée à 80 dB en étant à 5 mètres de la caméra. Mais ça reste suffisant pour dissuader d’éventuels intrus.

Vous pouvez en apprendre plus sur la caméra Netatmo avec sirène en parcourant notre test complet du produit.

Si vous cherchez une caméra de surveillance extérieure plus moderne, avec une meilleure résolution ou autre, il y a de quoi faire en piochant dans notre guide d’achat dédié.

