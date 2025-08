Vos conversations privées avec ChatGPT ne seront plus publiées sur Google

OpenAI a supprimé une fonctionnalité controversée de ChatGPT permettant aux utilisateurs de rechercher des conversations « privées » grâce à un moteur de recherche.

Une fuite « consentie ». OpenAI a mis fin à une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager des conversations qu’ils ont eues avec ChatGPT grâce à un lien. Problème, cette fonctionnalité de partage contenait une option à cocher permettant de rendre les conversations accessibles via un moteur de recherche comme Google. Une option peu comprise par certains utilisateurs qui ont ainsi consenti peut-être sans s’en rendre compte à fuite massive de leurs données personnelles.

Une option à clarifier

On pouvait ainsi, jusqu’au 1ᵉʳ août, retrouver sur Google différents sujets de conversations qu’ont pu avoir ces utilisateurs avec le chatbot. Si les noms de ces derniers n’apparaissent pas explicitement, il était parfois possible de les retrouver via des données sensibles partagées au chatbot comme des informations liées à la santé ou encore des données bancaires.

Face à l’incompréhension et l’indignation manifeste vis-à-vis de cette option, cette dernière a été supprimée, indique EnGadget.

Une option revue

OpenAI, de son côté, a indiqué travailler pour supprimer les résultats de recherche de Google. Les utilisateurs les plus méfiants, eux, peuvent toujours se rendre dans les paramètres de leurs comptes au niveau de la gestion des données et supprimer les « Liens partagés ».

Aujourd’hui, l’option de partage a été revue, le bouton a bel et bien disparu. Il ne laisse que la possibilité de copier le lien ou bien de le partager sur différents réseaux comme X (Twitter), LinkedIn ou encore Reddit.

