Vos conversations sur Google Messages sont-elles réellement chiffrées ?

Si vous utilisez l’application de messagerie de Google, vous vous attendez peut-être à ce que vos textos soient protégés par une couche de chiffrement, comme le promet l’entreprise. La vérité est un peu plus nuancée.

C’est une polémique dont seul Internet a le secret. Dans un billet de blog publié le 4 décembre 2024 et repéré par Slashdot, le journaliste John Gruber attaque frontalement Google pour son marketing trompeur à propos de Google Messages. Plus précisément, c’est les promesses de sécurité et de confidentialités des données affichées par Google que le vétéran du numérique trouve « honteusement trompeuses ».

John Gruber reproche en effet à Google d’afficher, sur le Play Store, une image d’illustration promettant que les conversations transitant par Google Messages sont « chiffrées de bout en bout ». Une affirmation qui ne serait rien d’autre que « du grand n’importe quoi », selon lui. Mais alors qu’en est-il vraiment ?

Un chiffrement pas constant

Hé bien, dans les faits, le célèbre blogueur à raison. Les conversations sur Google Messages ne sont pas TOUTES chiffrées de bout en bout, mais certaines le sont bel et bien. La nuance, que John Gruber souligne, est en effet importante.

Pour qu’une conversation via l’application soit réellement chiffrée de bout en bout, il faut que l’expéditeur et le destinataire utilisent tous les deux une version récente de Google Message prenant en charge le standard RCS. Cela n’aide pas que la description de l’app ne fasse pas non plus immédiatement apparaître cette subtilité.

Si Google précise bien que « le chiffrement de bout en bout sécurise les communications qui y sont éligibles », cette nuance n’apparaît qu’au troisième paragraphe, soit dans un endroit où peu de personnes iront fouiller. Face au message affiché en gros sur la capture d’écran mise en avant par le Play Store, c’est effectivement un peu timide.

Un problème plus large que Google

Néanmoins, on ne peut pas vraiment reprocher à Google de ne pas essayer. Le RCS (qui, rappelons-le, se pose comme un remplacement du protocole SMS) n’est pas chiffré par défaut et seule l’appli Google Messages ajoute aujourd’hui la couche de sécurité qui rend les messages réellement privés. Même Apple n’a pas encore jugé bon d’ajouter un protocole de chiffrement dans sa toute récente implémentation du RCS sur iPhone.

Cette mesure de sécurité devrait cependant arriver nativement dans une prochaine version du standard. Cette dernière devrait prendre son temps pour arriver, cela dit, et il n’est absolument pas certain que tous les constructeurs se ruent pour l’implémenter sur leur appli de messagerie. Les promesses marketing de Google ont encore de beaux jours devant elles, mais les demi-vérités sont tristement monnaie courante dans le monde parfois opaque de la technologie.

