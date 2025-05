Marre de devoir rattraper vos 42 messages non lus ? WhatsApp vous résumera bientôt vos conversations

Meta est bien décidé à fourrer son IA partout où elle peut. Dans la dernière version bêta de WhatsApp, le robot conversationnel de l’entreprise va résumer le contenu de vos trop nombreux messages non lus.

Si vous êtes embarqués dans de nombreux groupes de discussion sur WhatsApp, il y a des chances pour que vous ne parveniez pas forcément à rester à jour de toutes les informations qui s’y échangent. Pour ne pas manquer d’informations cruciales malgré tout, l’application ne devrait pas tarder à résumer vos échanges via l’intelligence artificielle.

Dans la dernière version bêta de l’application, les spécialistes de WABetaInfo ont en effet trouvé des références à un outil de synthétisation des messages via IA qui essaiera de préserver la vie privée des utilisateurs et utilisatrices.

Lutter contre la fatigue WhatsApp

Si vous avez déjà utilisé les résumés de notifications de la dernière version d’iOS, la future nouveauté de WhatsApp devrait vous paraitre familière. D’après les bouts de code déterré dans la version 2.25.15.12 de l’app, Meta travaillerait sur un petit bouton « Résumer avec l’IA Meta » qui permettrait de tirer la substantifique moelle de vos conversations lorsqu’elles affichent un certain nombre de messages non lus.

Pas encore officiellement disponible ni même encore testable, cette fonctionnalité a pour but de lutter contre la fatigue informationnelle bien connue de celles et ceux qui sont intégrés dans des conversations de groupe qui font vibrer leurs téléphones 12 fois par heure. Elle restera bien sûr optionnelle et ne sera activée qu’à la demande de l’utilisateur ou l’utilisatrice.

Là où WhatsApp veut se démarquer de l’approche d’Apple en revanche, c’est dans l’exécution de cette prouesse. Les messages échangés sur WhatsApp étant chiffrés de bout en bout, les serveurs de Meta ne peuvent pas analyser à la volée le contenu des discussions. C’est là qu’entre en jeu le « private processing », une méthode qui tente de marier la modernité de l’IA avec la vie privée.

Le private processing, qu’est ce que c’est ?

Concrètement, à chaque demande de synthétisation de discussion, une clé privée sera partagée avec les serveurs de WhatsApp qui déchiffreront alors les messages pour ensuite offrir un résumé succinct de leurs contenus. L’intégralité du traitement se déroulera dans un environnement logiciel supposément étanche de tous le reste de l’architecture réseau de Meta.

Comme toute nouvelle fonctionnalité, cette dernière posera de nouveaux risques pour la confidentialité et la sécurité des données, mais Meta est convaincu qu’il est possible de préserver la vie privée des internautes tout en offrant des outils de traitement avancés. L’avenir dira si l’entreprise a raison.

