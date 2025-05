Le nouveau rond bleu dans l’interface de WhatsApp permet d’interagir avec l’assistant intelligent Meta AI. Voici ce qu’il sait faire.

Que faire avec le cercle bleu dans WhatsApp ? // Source : Frandroid

Lorsque vous ouvrez WhatsApp, vous remarquerez peut-être qu’une nouvelle icône s’est invitée sur l’interface. Il s’agit d’un rond bleu, placé en bas à droite de l’écran. Sur la version Android, on le trouve juste au-dessus du bouton permettant de lancer une nouvelle conversation. Sur iOS, c’est juste au-dessus de la rubrique Paramètres.

D’aucuns le reconnaîtront sans peine, il s’agit du logo de Meta AI. Vous vous doutez donc que le nouveau rond bleu sur WhatsApp permet de profiter des fonctionnalités de cet assistant intelligent. Mais justement, que peut-on faire avec ?

Notez que si vous n’y avez pas immédiatement accès, cela ne saurait tarder. Le bouton se déploie auprès de plus en plus de personnes.

Comment utiliser Meta AI dans WhatsApp ?

Si vous cliquez sur le cercle bleu, vous ouvrez une conversation WhatsApp avec l’agent conversationnel Meta AI. Un préambule s’affiche avant que le moindre message ne soit envoyé.

Le texte en question explique que la conversation avec l’IA peut être lu par Meta et conseille donc de ne pas partager d’informations sensibles. En revanche, l’entreprise affirme aussi que « vos interactions avec les IA ne seront pas utilisées pour améliorer l’IA de Meta ». Enfin, l’application ne vous promet pas des réponses 100 % exactes ; certains messages peuvent en effet être « inexacts ou inappropriés ».

Vous pouvez alors engager la conversation avec Meta AI. Nous lui avons demandé ce qu’il pouvait faire, voici la réponse de l’agent conversationnel.

Je peux être utilisé de différentes façons, de vous aider à planifier des vacances à créer de l’art. Je suis là pour vous aider à trouver l’aide ou les informations dont vous avez besoin. Mes points forts comprennent répondre aux questions, générer du texte et des images et même simplement discuter avec vous.

Autrement dit, c’est comme si nous avions une sorte de ChatGPT miniature intégré dans WhatsApp. Le modèle de langage n’est évidemment pas le même, Meta s’appuyant sur son LLM maison Llama 4.

En revanche, toutes les fonctions citées par l’IA elle-même ne sont pas encore disponible. Quand nous demandons de générer une image, Meta AI répond par la négative. « Désolé, je ne peux pas encore créer d’images pour vous. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible ».

Peut-on supprimer le rond bleu de WhatsApp ?

Mauvaise nouvelle : si vous n’aimez pas ce cercle bleu sur votre interface WhatsApp, vous ne pouvez rien y faire. L’icône ne peut pas être supprimée ou masquée.

Faites donc attention à ne pas cliquer involontairement dessus pour ne pas ouvrir une conversation dédiée avec l’assistant. Espérons que, dans un avenir proche, Meta propose une option pour désactiver ce bouton, mais nous n’y croyons pas trop.

À l’instar de tous les géants de la tech, Meta s’est lancé corps et âme dans la course à l’IA et tous les moyens semblent bons pour pousser ce type de services.

