Android : à quoi sert vraiment le nouveau terminal Linux de Google

Une nouvelle fonctionnalité pourrait bien changer la donne pour les utilisateurs d’Android. La société a récemment lancé une application de terminal Linux, permettant aux utilisateurs d’exécuter des applications Linux directement sur leur appareil. Mais que signifie vraiment cette nouveauté, et à quoi sert-elle ?

Android Terminal // Source : Android Authority

Google a enfin mis en lumière les objectifs de son application de terminal Linux récemment introduite sur Android. Bien que des rumeurs circulaient depuis un certain temps, c’est lors de la dernière mise à jour de mars 2025 que l’application a été officiellement lancée. Cette nouveauté vise à permettre aux utilisateurs de lancer une instance de Debian dans une machine virtuelle, rendant ainsi l’utilisation d’applications Linux sur Android possible.

L’application de terminal est désormais accessible via les paramètres de développement sur les appareils compatibles. Les utilisateurs peuvent interagir avec un terminal de commande textuel, ajuster l’espace de stockage alloué à l’environnement Linux et configurer différents paramètres de réseau. Cependant, la grande question qui se pose est : qui va réellement utiliser cette fonctionnalité et quel est son véritable but ?

Un terminal Linux sur Android, mais pour quoi faire ?

Selon Google, l’application ne doit pas être perçue comme un moyen d’ajouter un environnement de bureau Linux complet sur un smartphone ou une tablette. Richard Yu, un employé de Google, a précisé que l’application ne vise pas à produire une nouvelle interface de bureau, mais plutôt à intégrer plus d’applications Linux au sein d’Android. Les utilisateurs peuvent cependant installer GNOME ou XFCE, mais Google ne les proposera pas par défaut.

La fonctionnalité permet également aux utilisateurs d’exécuter des applications et des outils Linux qui ne sont pas disponibles sur Android. Bien qu’initialement, la gestion des fenêtres dans le système soit réduite à une interface en mode texte, un système de fenêtres en mode bureau pourrait voir le jour avec de prochaines mises à jour.

L’application a suscité un intérêt particulier, car les utilisateurs d’Android pourront bientôt bénéficier d’une intégration fluide entre les applications Android natives et les outils Linux. Ce processus pourrait fonctionner de manière similaire à celui de Chrome OS, qui a déjà intégré des fonctionnalités de Linux via des machines virtuelles. À l’avenir, Google prévoit d’ajouter des fonctionnalités intéressantes, telles que l’accélération GPU, pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.