La nouvelle MG4 électrique révèle son prix ultra abordable : toujours plus bas

Dévoilée en début d’année 2025, la nouvelle MG4 fait enfin son arrivée sur le marché asiatique. La voiture électrique est lancée en Chine, avec un prix particulièrement attractif. En plus d’avoir le droit à une batterie très intéressante.

Crédit : MG

Les constructeurs chinois ne chôment pas en ce moment. En effet, tous un objectif : se faire une place de choix sur le marché mondial, et mettre une raclée à leurs concurrents. Si pour le moment, c’est BYD qui domine la partie, les autres ne baissent pas les bras. C’est par exemple le cas de MG.

Un prix très alléchant

La firme chinoise est actuellement en train de travailler sur le lancement d’un tout nouveau SUV électrique, qui rivalisera avec la Volkswagen ID.4 et le Renault Scénic E-Tech. Mais ce n’est pas tout, car elle avait aussi levé le voile au mois de mars 2025 sur une nouvelle version de sa MG4. Pour rappel, l’actuelle génération a été lancée en 2022, et cette seconde mouture n’a plus rien à voir. Sa date de lancement officielle n’a pas encore été confirmée, mais le constructeur vient d’ouvrir les pré-commandes.

C’est ce que nous annonce le site CNEVPost, qui détaille également les tarifs de la compacte électrique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers sont particulièrement bas. Ainsi, la nouvelle MG4 EV est affichée à partir de 73 800 yuans, ce qui équivaut à seulement 8 873 euros selon le taux de change actuel. La voiture est alors plus abordable que la précédente version, qui démarrait autour de 140 000 yuans en Chine à son lancement.

Crédit : MG

Cet écart de près de 50 % risque d’être un peu différent si elle finit par arriver en Europe. En effet, la voiture devra composer avec des droits de douane élevés, qui feront inévitablement grimper son prix chez nous. De plus, elle ne devrait pas avoir le droit au bonus écologique en France. À moins que le constructeur ne finalise son projet d’usine sur le Vieux Continent et fabrique sa MG4 sur place. À noter que la compacte se décline en quatre versions bien distinctes.

Et surtout, il se murmure que les prix devraient encore baisser lors de son lancement officiel. Une bonne nouvelle pour les clients qui acceptent d’attendre un peu. Dans ses trois variantes les plus abordables, la nouvelle MG4 a le droit à une simple batterie LFP (lithium – fer – phosphate) classique. Cette dernière affiche une capacité de 42,8 kWh et offre une autonomie maximale de 437 kilomètres CLTC. Ce qui donne environ 371 kilomètres avec l’homologation WLTP en Europe, un peu plus sévère.

Bientôt une batterie solide ?

La déclinaison la plus chère coiffant la gamme a quant à elle le droit à une plus grande batterie LFP, qui affiche une capacité de 53,9 kWh. De quoi parcourir jusqu’à 530 kilomètres, soit environ 450 kilomètres WLTP. En revanche, le temps de charge n’a pas encore été dévoilé pour le moment. Mais là où cela devient intéressant, c’est que la nouvelle MG4 se déclinera plus tard dans une variante dotée d’une batterie semi-solide. Les prix seront alors annoncés dans le courant du mois de septembre, pour des livraisons d’ici à la fin de l’année 2025.

Cette dernière permet de parcourir jusqu’à 537 kilomètres CLTC, soit 456 kilomètres WLTP. Et surtout, elle résiste mieux au froid, avec une rétention d’autonomie 13,8 % supérieure à un pack LFP à -7 degrés. Cependant, il n’est pas encore sûr que cette technologie arrive tout de suite en Europe.

Pour rappel, la nouvelle MG4 mesure 4,39 mètres de long et rivalise avec la BYD Dolphin.

Crédit : MG

Un seul moteur électrique est installé sous le capot de la voiture, affichant une puissance maximale de 163 chevaux, pour un couple maximal de 250 Nm. De quoi atteindre une vitesse maximale de 160 km/h tandis que le 0 à 100 km/h n’a pas été confirmé. La rivale de la Volkswagen ID.3 et de la nouvelle Nio Firefly devrait aussi finir par arriver en Europe, mais aucune date n’a été annoncée pour le moment. Il faudra sans doute au moins patienter jusqu’à l’année prochaine.