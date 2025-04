Voici la Firefly EV de Nio : la tueuse de Renault 5 qui va faire des étincelles en Europe

Avec son prix canon équivalent à 15 500 € et ses technologies futuristes, la Firefly EV de Nio s’annonce comme la star des compactes électriques en Europe.

On le sait désormais, la Firefly EV, la nouvelle citadine électrique de Nio, va faire ses débuts en Chine à un prix défiant toute concurrence : entre 119 800 et 125 800 yuans, soit environ 15 500 à 16 300 euros au taux actuel.

Pour aller plus loin

Voici Firefly, la nouvelle voiture électrique chinoise à moins de 20 000 € qui vise l’Europe

Un design compact et malin, taillé pour la ville

La Firefly, c’est avant tout une voiture pensée pour les citadins. Avec ses 4 mètres de long, elle est un poil plus grande qu’une Mini Cooper, mais reste hyper maniable en ville. Son look ? Des phares ronds mignons, des poignées de porte qui se fondent dans la carrosserie, et un toit noir pour un style moderne. Vous pouvez la personnaliser en cinq couleurs : violet, vert, beige, blanc ou gris. Elle me fait penser à la Honda e.

Mais ce n’est pas tout. Cette petite berline est ultra pratique. Son coffre avant (le « frunk », comme on dit dans le milieu) offre 95 litres pour ranger vos câbles ou vos courses. À l’arrière, vous avez 335 litres, et si vous rabattez les sièges, ça grimpe à 1 253 litres. Bonus : 27 espaces de rangement à l’intérieur et même un compartiment caché sous le siège arrière droit.

Une techno futuriste à portée de main

À l’intérieur, la Firefly ne fait pas les choses à moitié. L’écran central de 13,2 pouces, qui semble flotter au milieu de la console, est votre centre de commande. Vous y contrôlez la navigation, la musique, et même l’ambiance avec un éclairage 256 couleurs. Il y a aussi un petit écran LCD de 6 pouces pour les infos essentielles, comme la vitesse ou l’autonomie.

Côté son, les 14 haut-parleurs avec technologie Dolby 7.1 vous plongent dans une bulle musicale. Et pour les petits détails qui font la différence, Nio a ajouté un diffuseur de parfum et des sièges massants (sur la version haut de gamme). La sécurité n’est pas en reste : avec 15 fonctions d’aide à la conduite, la Firefly peut changer de voie toute seule, dépasser des voitures ou se garer sans que vous touchiez le volant. Son système d’assistance à la conduite couvre 99,99 % des scénarios sur autoroute, selon Nio.

Cette Firefly EV intègre aussi la technologie d’échange de batterie de Nio. Au lieu de recharger pendant 30 minutes, vous passez dans une station Nio, et en 3 minutes, votre batterie est remplacée par une neuve. Ce service, appelé BaaS (Battery as a Service), sera disponible pour la Firefly à partir du 1er août.

Des performances solides pour un prix imbattable

Sous le capot – ou plutôt sous le plancher, car c’est une électrique – la Firefly embarque un moteur de 141 chevaux (105 kW). Elle passe de 0 à 100 km/h en 8,2 secondes, ce qui est largement suffisant pour doubler en ville ou sur autoroute. Sa vitesse max ? 150 km/h. Avec sa batterie de 42,1 kWh, elle promet 420 km d’autonomie (selon le cycle CLTC, un peu optimiste rapport au cycle WLTP utilisé en Europe). En conditions réelles, attendez-vous à environ 350 km, ce qui reste très correct pour une compacte.

Côté prix, la Firefly se décline en deux versions : la Zizai à 15 500 € (environ, hors taxes européennes) et la Faguang à 16 300 €, avec des équipements premium comme des sièges chauffants et ventilés. En Chine, elle se frotte à des concurrentes comme la Volkswagen ID.3. En France, elle se frottera à notre star locale : la Renault 5 électrique.

Mais en Europe, elle devra affronter des frais de douane qui pourraient faire grimper son prix à 20 000 € et même plus. Mais même à ce tarif, elle reste compétitive face aux modèles européens.

Nio a aussi joué la carte de la réduction : lors de son lancement officiel le 19 avril, le prix a été baissé de 19,5 % par rapport à la prévente. Les livraisons en Chine débutent le 29 avril, et l’Europe suivra plus tard. Avec son prix agressif et ses technologies, la Firefly pourrait bien secouer le marché des compactes électriques.