Les 6 armes fatales qui font de la Xiaomi SU7 Ultra une tueuse de Tesla, Porsche et Lucid

La Xiaomi SU7 Ultra débarque avec 1548 ch et un prix qui fait pâlir Tesla : justement, que propose-t-elle de différent ?

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

La Xiaomi SU7 Ultra a été enfin lancée le 27 février 2025 en Chine. Et on la connaissait déjà très bien, puisque Xiaomi nous en parle depuis plusieurs mois.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Son prix de départ de 529 900 yuans (environ 70 000 euros) est bas, et elle ne se contente pas d’entrer dans la course des voitures électriques haute performance : elle propose quelque chose d’unique. Voici six raisons pour lesquelles elle surclasse des références comme la Tesla Model S, la Porsche Taycan et la Lucid Air dans plusieurs domaines clés.

Une puissance brute à couper le souffle (tri-motor)

Avec ses trois moteurs électriques – un à l’avant (386 ch) et deux à l’arrière (570 ch chacun) – la SU7 Ultra délivre une puissance totale de 1 548 ch (1 138 kW), surpassant largement la Tesla Model S Plaid (1 020 ch) et rivalisant avec la Porsche Taycan Turbo GT (1 108 ch).

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Son accélération de 0 à 100 km/h en 1,98 seconde et sa vitesse maximale de 350 km/h en font la berline quatre portes de série la plus rapide au monde à ce jour.

Tri motor // Source : Xiaomi

Ajoutez à cela un couple de 1 770 Nm et des moteurs HyperEngine V8s atteignant 27 200 tr/min, et vous obtenez une machine taillée pour dominer aussi bien la route que les circuits, comme le prouvent ses records sur le Nürburgring et les pistes chinoises.

Une batterie révolutionnaire (CATL Qilin 2.0)

La SU7 Ultra embarque la batterie CATL Qilin 2.0 de 93,7 kWh, une nouveauté qui offre un taux de décharge maximal de 16C et une puissance de sortie de 1 330 kW, même à 20 % de charge (800 kW).

Le 16C, c’est le taux de décharge (ou « C-rate » en anglais) d’une batterie. Sur la Xiaomi SU7 Ultra, cela indique qu’elle peut se décharger à un taux 16 fois supérieur à sa capacité nominale, soit une puissance théorique de 16 × 93,7 kW = 1 499 kW, bien que limitée à 1 330 kW en pratique. Cela permet une accélération de 0 à 100 km/h en 1,98 seconde et une performance exceptionnelle sur circuit.

CATL Qilin 2.0

Comparée à la Lucid Air Sapphire (118 kWh) ou à la Tesla Model S Plaid (100 kWh), elle se distingue par sa recharge ultra-rapide (10 à 80 % en 11 minutes avec un taux de 5,2C) et une autonomie CLTC de 630 km (comptez 15 % de moins en cycle WLTP).

Son refroidissement actif à double surface devrait assurer une stabilité thermique exceptionnelle, ce qui explique les deux tours consécutifs sur le Nürburgring sans surchauffe – un exploit rare pour une berline électrique.

Un aérodynamisme digne des supercars

L’aérodynamisme de la SU7 Ultra est optimisé pour la performance : un splitter avant massif, des rideaux d’air en « U », un diffuseur arrière actif à deux niveaux et un aileron fixe en fibre de carbone (1 560 mm de large) génèrent une force d’appui maximale de 285 kg.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Cela la place au niveau des supercars, elle surpasse : même la Tesla Model S (moins focalisée sur l’appui aérodynamique) et se rapprochant de la Porsche Taycan Turbo GT, mais avec une approche plus agressive et track-ready dès la sortie d’usine. Bonus : l’esthétique sportive reste élégante avec cinq couleurs comme le Jaune Foudre ou le Vert Verdoyant. Et ça, c’est toujours sympa.

Un prix défiant toute concurrence

À 529 900 yuans (70 000 euros environ), la SU7 Ultra est « accessible ». La Tesla Model S Plaid débute autour de 109 990 euros, la Porsche Taycan Turbo GT dépasse les 246 528 euros, et la Lucid Air Sapphire frôle les 250 000 dollars (équivalent en euros).

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Pour moins de la moitié du prix de ces dernières, Xiaomi offre des performances hallucinantes, un design luxueux et des technologies avancées, ce qui rend le rapport qualité-prix imbattable. Même avec des options comme le « Racing Package » (amortisseurs Bilstein, pneus Pirelli semi-slicks), elle reste bien en deçà des tarifs de ses concurrentes.

Cependant, si elle devait être importée en Europe, des facteurs comme les taxes, les droits de douane et les coûts d’homologation feraient grimper ce prix, potentiellement vers 80 000 à 100 000 euros pour la version de base, voire plus pour les configurations haut de gamme.

Un infotainment immersif et connecté

Propulsé par le Snapdragon 8295 et le système HyperOS de Xiaomi, l’infotainment de la SU7 Ultra offre une expérience complète, qui n’a rien à envier à Tesla, Xiaomi parle même de l’écosystème « Humain x Voiture x Maison ». Car contrairement à Tesla, Xiaomi est aussi un fabricant de smartphones, mais aussi de tout un tas d’objets connectés pour la maison.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

L’écran Oled central, le HUD en réalité augmentée et l’application exclusive Racetrack Master (affichage en temps réel des performances sur circuit) surpassent l’approche plus minimaliste de Tesla et l’interface moins connectée de Porsche.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Ajoutez 25 haut-parleurs, des effets sonores dynamiques et une commande vocale via XiaoAi, et vous obtenez un cockpit très très complet.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Luxe et personnalisation grâce à la fibre de carbone

La fibre de carbone est omniprésente : 5,5 m² au total, dont un toit de 1,7 m² réduisant le poids de 11 kg, des sièges, une console centrale et un volant sport (avec Alcantara sur 5 m²).

Comparée à la Lucid Air, qui mise sur le luxe brut, ou à la Tesla Model S, plus sobre, la SU7 Ultra allie sportivité et raffinement.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Les options comme le « Nürburgring Nordschleife Limited Edition », les sièges ventilés/massants et les intérieurs audacieux (Jaune vif, Noir/Rouge) offrent une personnalisation que ses concurrentes peinent à égaler à ce niveau de prix.

Comme vous pouvez le constater, la Xiaomi SU7 Ultra ne se contente pas de rivaliser avec Tesla, Porsche et Lucid : elle les défie frontalement avec une combinaison unique de performances extrêmes, de technologies avancées et d’un prix agressif. Livraisons prévues dès avril 2025 en Chine – on va en entendre parler !