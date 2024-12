Connu pour ses stations d’échange de batteries, le constructeur chinois Nio va encore plus loin et propose désormais à ses clients le service Battery-as-a-Service permettant à ses clients de choisir entre une grosse ou une petite batterie, suivant leur besoin du moment.

Alors qu’il devait arriver en France l’année prochaine, Nio, le constructeur chinois de véhicules électriques, a reporté son implantation sur notre sol afin de se concentrer sur les marchés sur lesquels il est déjà implanté.

Dommage, car les services proposés autour de la marque sont plutôt intéressants, notamment le système d’échange de batterie, que nous avons déjà testé, et qui permet de « faire le plein » en moins de 3 minutes.

Nio va encore plus loin et propose désormais un service de remplacement flexible de batteries en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède, pays dans lesquels la marque est déjà bien implantée. Après un joli succès en Chine, cette fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs européens de choisir la capacité de batterie qui correspond le mieux à leurs besoins.

Un service sur mesure qui s’adapte aux besoins des clients

Jusqu’à présent, les clients de Nio devaient opter pour une batterie standard de 75 kWh ou une batterie « grande autonomie » de 100 kWh au moment de l’achat. Cette configuration devenait fixe, et même quand il passait par le service d’échange de batteries pour « faire le plein », la batterie vide était remplacée par une batterie pleine de même capacité.

Désormais, les clients européens ont la possibilité de passer à une batterie de capacité différente selon leurs besoins. Pour des trajets quotidiens courts, la batterie standard reste idéale et plus économique. En revanche, pour des vacances ou des déplacements longue distance, ils peuvent opter pour la batterie longue portée. Cette flexibilité peut être particulièrement utile, car elle offre jusqu’à 30 % d’autonomie supplémentaire avec la grosse batterie, selon les modèles.

En Chine, ce système est encore plus évolué avec une troisième option : une batterie « Ultra Long Range » de 150 kWh. Les clients peuvent réserver différentes capacités de batterie à la journée, à la semaine ou au mois. Par exemple, une batterie de 150 kWh peut être louée pour un seul jour. Avec une autonomie de 1 000 km sur le cycle chinois CLTC.

Ce modèle permet à la plupart des clients de se contenter d’une batterie standard pour un usage quotidien, tout en effectuant des mises à niveau temporaires selon leurs besoins. De quoi faire de sérieuses économies à l’achat de l’auto en question, un modèle petite batterie coûtant bien moins cher qu’une auto avec un plus gros accumulateur.

La réservation se fait via l’application Nio, jusqu’à un jour à l’avance et sous réserve de disponibilité. Une fois réservée, la batterie longue portée chargée est prête à être installée dans une station Power Swap. Le processus de remplacement reste identique, que ce soit pour échanger une batterie identique ou pour changer de capacité.

L’Europe et ses spécificités

Cependant, Nio a rencontré quelques obstacles avant de lancer ce service en Europe, principalement en raison des réglementations fiscales. Par exemple, la taxation des voitures de fonction ne prenait pas en compte le modèle de location de batterie. Cela compliquait les calculs fiscaux, car la valeur du véhicule changeait chaque mois en fonction de la batterie utilisée.

Pour faire simple, voici un exemple plus concret : la Nio ES6 coûte 53 500 euros sans batterie. Avec une batterie standard (12 000 euros), le prix de base pour la taxation est de 65 500 euros. Avec une batterie longue portée (21 000 euros), ce montant passe à 74 500 euros, modifiant ainsi le montant imposable mensuellement.

Nio n’a pas encore clarifié comment ce modèle sera désormais pris en compte dans la fiscalité des voitures de fonction, mais ça ressemble une nouvelle fois à un sacré casse-tête pour les gestionnaires de flottes.