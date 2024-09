La voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie arrivera en France plus tard que prévu

Le constructeur chinois Nio, à qui l’on doit la voiture électrique aux 1000 km d’autonomie et qui a fait parler de lui grâce à ses stations d’échange de batteries permettant de « faire le plein » en moins de 3 minutes, repousse son arrivée dans l’Hexagone.

C’était début 2025 que le constructeur chinois Nio devait officiellement poser ses valises sur le sol français. La nouvelle année arrivant à grands pas, le constructeur n’avait pas encore donné de nouvelles, ni même dressé une liste des potentiels distributeurs intéressés à l’idée de distribuer cette jeune marque chinoise aux produits pour le moins intéressants.

Mais visiblement, Nio a revu sa stratégie concernant le marché français, et le marché européen plus globalement. En effet, Nio a décidé de retarder son arrivée dans l’Hexagone afin de prendre le pouls pour la suite. La suite ? Tout simplement les conséquences de la hausse des droits de douane pour les voitures électriques fabriquées en Chine et importées en Europe.

Les droits de douane freinent les ambitions de Nio

Pour Nio, au vu des éléments envoyés à l’Europe et analysés, le constructeur écopera d’une hausse de 21,3 % supplémentaires, en plus des 10 % déjà acté depuis le début. Nio s’en sort mieux que SAIC, qui écopera de quasiment 37,8 %, mais beaucoup moins bien que Tesla et ses 7,8 % pour sa Model 3.

Nio ET5 Touring

Par conséquent, en plus d’une situation financière pas vraiment excellente, comme la plupart des jeunes marques, Nio préfère tempérer son arrivée en France, comme l’a confirmé William Li, le PDG de la marque, qui a confirmé que Nio allait « ralentir son expansion internationale ».

Un réseau de recharge qui continuera à se développer… mais pas en France

De ce fait, Nio va plutôt se concentrer sur les pays où il est déjà implanté, comme la Norvège ou l’Allemagne en Europe par exemple, pour notamment y renforcer son réseau de distribution et ses stations d’échange de batteries permettant de « faire le plein » en moins de 3 minutes.

Une station d’échange de batterie Nio

Nio actuellement quasiment 50 stations d’échange dont 18 en Allemagne, 11 Norvège, 10 aux Pays-Bas, 9 en Suède et une au Danemark.

Rappelons également que Nio commercialise des voitures électriques dont l’autonomie dépasse les 1 000 km, sur le cycle d’homologation chinois CLTC, et avec des immenses batteries de 150 kWh de capacité.

Pour l’instant, aucune date n’a été annoncée pour une arrivée dans l’Hexagone, et le constat est le même pour le Royaume-Uni, l’Irlande ou encore la Suisse.

Conséquence de cette décision, le lancement des nouvelles marques de chez Nio, à savoir Onvo et Firefly pourraient également être repoussées.