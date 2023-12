Comment le constructeur de la voiture électrique au 1000 km d’autonomie veut chambouler l’Europe

Déjà présent en Europe avec certains modèles ainsi que ses stations d'échange de batteries qui permettent de les "recharger" en 5 minutes, Nio s'apprête à lancer une nouvelle marque chez nous. Celle-ci commercialisera des modèles plus abordables, afin de mieux rivaliser avec Tesla et nos constructeurs locaux.

Il y a quelques années encore, personne n’avait jamais vu la moindre voiture chinoise rouler en Europe. Mais depuis quelque temps, les constructeurs venus de l’Empire du Milieu sont nombreux à tenter leur chance sur notre marché, alors qu’ils étaient plusieurs à faire leurs premiers pas lors du dernier Mondial de l’Auto de Paris.

Une nouvelle marque

Si BYD avait particulièrement marqué les esprits, d’autres ont attendu quelques mois de plus avant de commencer à arriver chez nous. C’est par exemple le cas de Nio, qui a d’abord débuté son offensive en Norvège, avec ses ES7, ET5 et ET7, ainsi qu’avec ses stations d’échange de batterie. Mais la firme, dont la survie ne serait due qu’aux subventions de la Chine selon certains veut aller encore plus loin.

Et cela passera notamment par l’arrivée d’une ou de deux nouvelles marques sur le sol européen. Ces dernières n’ont pas encore dévoilé leur nom définitif, mais sont connues sous les appellations Alps et Firefly. Mais si l’on en sait encore assez peu à leur sujet, voilà que la première ne devrait plus tarder à voir le jour et à arriver sur le Vieux Continent. C’est en tout cas ce qu’annonce le patron de Nio.

William Li s’est en effet entretenu avec une poignée de médias en amont du Nio Day, qui se tiendra le 24 décembre prochain. À cette occasion, l’homme d’affaires a donné quelques informations sur sa nouvelle marque Alps, qui devrait voir le jour dès l’an prochain. Selon le patron, relayé par le site britannique Autocar, cela fait un mois que les tests des protoypes du constructeur sont terminés.

Une bonne nouvelle, qui prouve que le lancement de cette nouvelle entité ne va plus tarder. Le dirigeant explique que par le passé, quand les tests étaient terminés, la voiture entrait rapidement en production. Cependant, il précise que cette fois-ci ce sera légèrement différent, le constructeur préférant attendre un petit peu. Pour quelle raison ? Le mystère reste entier.

Des autos abordables

William Li indique également que la jeune marque Alps lancera pas moins de trois modèles au cours de sa phase initiale. Si les prix n’ont pas encore été indiqués avec précisions, on sait que ces autos seront bien plus abordables que celles actuellement commercialisées par Nio. Interrogé à ce sujet, le PDG se contente de dire que « vous ne verrez pas de modèle Nio avec un prix inférieur à l’ET5« .

Pour mémoire, la berline démarre autour à partir de 47 500 euros, ce qui laisse penser que les voitures d’Alps seront en-dessous de ce tarif. Ce qui aurait pu leur permettre d’être éligibles au bonus écologique l’an prochain, si le gouvernement n’avait pas décidé de l’interdire aux autos produites en Chine. Ce qui privera aussi la Tesla Model 3 ainsi que la MG4.

Plus tard, l’entreprise prévoit de lancer une troisième marque, connue sous le nom de code Firefly donc, qui sera encore plus abordable. Les voitures qui porteront ce badge seront conçues spécifiquement pour le marché européen et viseront clairement les constructeurs tels que Volkswagen et Renault, qui préparent leurs autos à moins de 25 000 euros. De quoi également donner des sueurs froides à la future Tesla Model 2.

En parallèle, Nio prépare également son arrivée en France, alors que plusieurs recrutements ont été effectués pour une division dédiée à l’Hexagone. Pour le moment, rien de plus n’a été confirmé, mais il se murmure que ce seraient là encore uniquement les deux nouvelles marques qui seront vendues chez nous.