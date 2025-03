Dévoilée en fin d’année 2024, la nouvelle Firefly de Nio nous donne de ses nouvelles. La petite voiture électrique se montre à travers une nouvelle série de photos, de quoi nous donner un aperçu de ce à quoi elle ressemble en conditions réelles. Reste à savoir quand elle fera son arrivée en Europe !

Crédit : Nio

Encore méconnu en Europe, bien que déjà présent dans certains pays, Nio est déjà bien implanté en Chine. La firme a été fondée en 2014 et ne fait partie d’aucun grand groupe, un peu comme son rival Xpeng créé la même année. Ce qui n’empêche pas la marque de très bien s’en sortir, et de proposer une gamme déjà bien remplie.

Une nouvelle citadine électrique

En effet, elle commercialise déjà plusieurs berlines et SUV électriques, au positionnement plutôt haut de gamme. Mais le constructeur a décidé d’élargir sa clientèle, notamment afin de se faire une plus grande place sur le marché chinois. C’est ainsi qu’il a levé le voile au mois de décembre 2024 sur sa dernière création en date. Il s’agit cette fois-ci d’une citadine abordable, qui prend le nom de Firefly. Cette nouvelle venue nous rappelle alors la petite Honda E, dont la commercialisation a cessé en 2023.

Crédit : Nio

Rivale de la Renault 5 E-Tech, entre autres, cette nouvelle arrivante sur le marché nous donne de ses nouvelles en ce début d’année 2025. En effet, le site chinois AutoHome dévoile une série de nouvelles photos inédites de la nouvelle Firefly. On la voit cette fois-ci dans la rue, dans des conditions qui se rapprochent plus de la « vraie vie ». Et ce même s’il s’agit d’images officielles publiées par le constructeur. Mais cela nous donne tout de même une petite idée de ce que donne la voiture dans son habitat naturel.

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Celle-ci adopte un style plutôt réussi, avec une silhouette assez anguleuse. Les dimensions sont très compactes, puisque la citadine électrique ne mesure que 4 mètres de long pour 1,78 mètre de large et 1,56 mètre de haut. À l’avant, nous retrouvons trois étonnants petits feux ronds de chaque côté, reliés entre eux par un large bandeau noir. Celui-ci intègre également le logo de la marque. Le site spécialisé ItHome souligne également que l’exemplaire visible sur les nouvelles photos se chausse de jantes inédites.

Crédit : Nio

Celles-ci adoptent un style différent de celle des premières images officielles, qui semblaient plutôt conçues pour améliorer l’aérodynamisme. Ce qui n’est vraisemblablement pas le cas de celles-ci, ont un dessin plus conventionnel. En revanche, la couleur vert fluo est ici conservée sur ces photos, et il est tout à fait possible qu’il s’agisse de la teinte de lancement de la voiture. Elle pourrait donc être livrée de série, un peu comme le fait Peugeot, qui mise sur des coloris très vifs sur ses voitures.

Moins de 20 000 euros… en Chine

À l’arrière, la nouvelle Nio Firefly reprend les petits feux ronds comme à l’avant, et elle s’offre un petit becquet de toit pour plus de dynamisme. En revanche, toujours aucune image du poste de conduite n’a été publiée pour le moment par le constructeur chinois. On sait cependant que la citadine électrique se veut pratique et offrira une belle modularité pour les passagers qui prendront place à son bord. Le coffre devrait atteindre les 1 250 litres lorsque la banquette sera rabattue, et que la voiture a le droit à un frunk généreux de 92 litres à l’avant.

Rivale de la Hyundai Inster et de la Fiat Grande Panda, entre autres, cette nouvelle arrivante embarque un seul moteur électrique conçu par Nio. Celui-ci revendique environ 142 chevaux, tandis que la vitesse maximale est annoncée à 150 km/h. Le constructeur ne communique pas encore sur le 0 à 100 km/h pour le moment. La citadine électrique a le droit à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 42,1 kWh. De quoi offrir une autonomie de 420 kilomètres selon le cycle chinois CLTC.

Crédit : Nio

Ce qui donne environ 357 kilomètres WLTP. Pour mémoire, la Renault 5 E-Tech atteint les 400 kilomètres avec sa batterie de 52 kWh. Rien n’a été dit sur la recharge, mais on sait que la voiture sera compatible avec l’échange de batterie, comme les autres modèles de Nio. La petite Firefly sera lancée en avril en Chine, pour un prix de départ de 148 800 yuans, soit environ 18 824 euros.

Un tarif qui sera revu à la hausse en Europe en raison des droits de douane élevés. Aucune date n’a été confirmée pour le moment. Elle devrait être commercialisée en Europe courant 2025.