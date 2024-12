La voiture électrique chinoise à 20 000 € qui se recharge en un éclair arrive bientôt en Europe

Tout juste officialisée, la nouvelle voiture électrique Firefly (Nio) à moins de 20 000 € qui se recharge en moins de 3 minutes va bel et bien être commercialisée en Europe, dès 2025. Mais sa voiture électrique ne sera pas vendue directement par le constructeur.

Va-t-il y avoir une nouvelle marque de voitures chinoises en Europe sous peu ? La réponse est oui. Alors que les constructeurs venus de l’Empire du Milieu sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance chez nous, un nouvel arrivant va bientôt venir grossir les rangs. Mais que sait-on déjà à ce sujet ?

Une jeune marque abordable

Cette dernière est connue sous le nom de Firefly, qui signifie « luciole » dans la langue de Shakespeare. Elle nous vient de Chine mais elle ne sort en réalité pas vraiment de nulle part, puisqu’elle a en fait été créée par la firme Nio, quant à elle fondée en 2014. Et à vrai dire, cela fait déjà un petit bout de temps que nous en entendions parler, puisqu’en juin dernier, la firme annonçait l’arrivée d’une petite voiture électrique à moins de 25 000 euros.

La voici donc, puisqu’elle vient tout juste d’être officialisée, avec un prix sous la barre des 20 000 euros, selon le taux de change actuel et une conversion depuis la monnaie chinoise (yuans). Et bonne nouvelle, cette citadine électrique, qui devrait notamment chasser sur les terres de la Renault 5 E-Tech et de la Citroën ë-C3 va bel et bien être vendue en Europe. Et si le patron de Firefly, Daniel Jin, n’avait pas donné beaucoup de détails, le PDG de Nio, William Li est un peu plus loquace à ce sujet.

Relayé par le site spécialisé CNEVPost, celui-ci explique en effet que la nouvelle marque Firefly sera lancée en Chine au cours de la première moitié de l’année prochaine.

Quand à son arrivée sur le Vieux Continent, cela devrait se faire un trimestre plus tard, sans doute à la fin de l’été 2025. Interrogé par le média chinois, l’homme d’affaires n’a cependant pas voulu communiquer sur le mois précis pour le moment. Il souligne avoir encore besoin de s’accorder avec les partenaires locaux.

Et pour cause, Firefly ne vendra pas ses voitures elle-même dans des concessions dédiées en son nom. En fait, la citadine électrique, qui n’a pas encore de nom propre sera commercialisée en Europe grâce à des importateurs locaux. Selon le constructeur, il devrait en avoir un seul pour chaque pays où la marque sera présente. Il est aussi possible qu’il y ait un partenaire pour plusieurs d’entre eux, mais tout n’a pas encore été mis en place pour le moment.

La faute aux droits de douane

Certains partenaires auraient déjà été nommés, mais il faut encore tout finaliser car pour le moment, tout n’est pas totalement prêt. Mais il faut savoir que les choses auraient dû se dérouler autrement. En effet, la marque Firefly était à l’origine destinée à être d’abord lancée en Europe. Mais la hausse des droits de douane décrétée par Bruxelles a contraint le constructeur à changer son fusil d’épaule. Pour mémoire, Nio est soumis à une taxe de 20,7 %, en plus des 10 % déjà en vigueur.

Et forcément, cela aura un impact sur les ventes de la jeune marque, même si cette dernière devrait rester compétitive tout de même. Mais le prix sera revu à la hausse, et il devrait sans doute tourner autour des 30 000 euros sur le Vieux Continent. De plus, la citadine électrique ne devrait pas avoir le droit au bonus écologique en France, en raison de sa fabrication en Chine. En revanche, bonne nouvelle, la nouvelle Firefly sera aussi compatible avec l’échange de batteries en Europe.

Nio Firefly

Mais attention, car il s’agira de nouvelles stations d’échanges de batterie, plus petites que les actuelles de Nio et Onvo.

Plus de 50 stations Nio sont d’ores et déjà installées sur le continent européen, notamment en Allemagne et dans les pays scandinaves. De quoi repartir avec une batterie pleine en moins de trois minutes, le tout de manière totalement automatisée sur les toutes dernières générations. Et selon Nio, de nouvelles infrastructures devraient encore se développer au fil des années sur le territoire. D’autant plus que ces stations sont conçues pour être installées rapidement et à des coûts très réduits, afin de rendre leur déploiement plus rapide.