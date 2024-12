Tout juste officialisée, la petite voiture électrique de la jeune marque Firefly appartenant à Nio ne sera finalement pas compatible avec les stations d’échange de batteries déjà en place. Le constructeur développera ses propres infrastructures, moins coûteuses, de quoi réduire drastiquement le temps nécessaire à la « recharge ».

Si vous ne connaissez pas encore Firefly, c’est tout à fait normal, rassurez-vous. Et pour cause, cette jeune marque chinoise vient tout juste d’être dévoilée par Nio, en tant que division abordable. Celle-ci va lancer une petite citadine, apparemment sans réel nom, vendue à moins de 20 000 euros en Chine.

Une petite déception

Rivale des Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 et autres Hyundai Inster, cette nouvelle venue dans le catalogue devrait arriver en Europe au premier semestre 2025. Et bonne nouvelle, elle sera notamment compatible avec l’échange de batterie, une solution déjà proposée par Nio pour ses voitures électriques. Celle-ci permet de repartir avec un accumulateur rempli en moins de trois minutes. Mais malheureusement, la nouvelle Firefly n’y aura pas le droit, selon les informations relayées par le site Xchuxing.

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

Comme nous vous l’avions déjà expliqué dans un précédent article, la nouvelle citadine électrique made in China ne sera pas compatible avec les stations conçues par Nio, et que nous avions pu essayer. En fait, la marque Firefly aura le droit à ses propres infrastructures, qui auront des caractéristiques bien différentes. Ces dernières devraient être plus petites et auront à peu près la taille d’un conteneur, afin de s’adapter aux dimensions réduites de la voiture.

Une station d’échange de batterie Nio

La station de battery swapping de Firefly sera « complètement différente des stations d’échange d’énergie de deuxième, troisième et quatrième génération » déjà installées par Nio en Chine et dans certains pays d’Europe. La structure devrait notamment être largement simplifiée, ce qui permettra de réduire les coûts et le temps d’installation. De plus, leur taille réduite a aussi un avantage, celui de permettre une implantation dans des zones moins spacieuses, comme en ville où la nouvelle Firefly circulera le plus souvent.

Si aucune indication sur le temps nécessaire n’a été communiqué par le constructeur pour l’échange de batterie, sa structure simplifiée et moins coûteuse risque d’augmenter la durée de l’échange par rapport aux stations Nio. Mais il n’est pas exclu que la technologie évolue au fil du temps, afin d’accélérer le processus dans le futur.

Un partenariat avec CATL

Si Firefly n’a donné aucune indication technique sur sa citadine, son autonomie devrait tourner autour des 450 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne environ 380 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Mais puisqu’elle se destine majoritairement à un usage urbain, la petite auto ne devrait pas avoir besoin d’être rechargée très souvent. Ce qui explique aussi pourquoi les stations d’échange de batteries dédiées ne devraient pas être aussi nombreuses que celles de Nio. De plus, la plupart des recharges devraient sans doute se faire à domicile, sur une prise.

Notons que la citadine chinoise pourrait accéder aux stations de battery swapping développées par le leader mondial des batteries, CATL. Ce dernier a lancé sa société Evogo, spécialisée dans l’échange d’accumulateurs en 2022. Et les stations de la marque pourront sans doute être utilisées dans le futur par la petite Firefly, comme l’indique le site ItHome. De quoi offrir plus de possibilités aux futurs clients, car CATL prévoit d’en construire pas moins de 30 000 en Chine.

Nio Firefly

Pour le moment, rien n’a été dit sur le déploiement de ces stations dédiées à la jeune marque en Europe. Mais nul doute que nous devrions y avoir le droit, car cette solution de recharge rapide est l’un des principaux atouts de cette nouvelle petite voiture électrique par rapport à la concurrence. Surtout que celle-ci va devoir faire face à des droits de douane en nette hausse, qui risquent de faire grimper son prix. Même si le constructeur assure qu’elle restera tout de même compétitive.