Comment ces “batteries-chocolat” du leader mondial pourraient révolutionner la recharge des voitures électriques

CATL, le leader mondial des batteries pour voiture électrique, vient de présenter sa solution pour démocratiser les échanges de batterie. Avec des packs standardisés et jusqu’à 30 000 stations d’échanges prévues, le géant chinois voit grand.

CATL Evogo

La question de la recharge revient souvent en tête des inquiétudes des néophytes en matière de voitures électriques, mais bien des solutions existent. Le réseau s’étoffe de jour en jour et les temps de recharge diminuent grâce aux progrès des technologies, mais certains vont plus loin avec des stations d’échange de batteries.

Le leader incontesté dans le domaine est le chinois Nio, qui vient de célébrer son 60 000 000° échange de batterie. CATL, le leader mondial de la batterie pour voitures électriques, propose déjà un système équivalent baptisé Evogo, mais vient de présenter un nouvel ensemble de batteries dédiées.

Des batteries-chocolat

« Choco-SEB » (pour Swapping Electric Blocks) : c’est le petit nom donné à CATL pour ses batteries interchangeables, dévoilées lors d’une conférence dédiée et relayée par CarNewsChina.

Deux grandes familles sont prévues. La première, dénommée 20#, concerne la catégorie A0 – comprenez les citadines de gabarit comparable à celui d’une Renault 5 E-Tech. Cette catégorie propose deux choix de batterie, accessibles en abonnement :

42 kWh en chimie LFP (lithium – fer – phosphate) pour 369 yuans par mois (environ 48 euros) avec 3000 km mensuels inclus ;

52 kWh en NMC (nickel – manganèse – cobalt) pour 469 yuans par mois (environ 61 euros), kilométrage illimité

Ces batteries permettraient des autonomies respectives de 300 et 400 kilomètres en conditions réelles.

Pour les voitures plus volumineuses, de catégorie A et B (respectivement l’équivalent d’une Renault Mégane et d’une Tesla Model 3), arrivent dans la catégorie 25# de ces batteries interchangeables. Ici aussi, deux choix sont proposés :

Une batterie LFP de 56 kWh pour 499 yuans par mois (environ 65 euros), 3000 km mensuels inclus ;

Une NMC de 70 kWh pour 599 yuans par mois (environ 78 euros), kilométrage illimité

De quoi donner des autonomies respectives d’environ 450 et 550 km. Aucune mention n’a cependant été faite de la possibilité d’échanger temporairement de pack (par exemple lors des départs en vacances), comme le propose Nio.

Une stratégie long terme

Robin Zeng, fondateur et PDG de CATL, croit dur comme fer à l’échange de batteries, et prédit que cette solution, la recharge à domicile et la recharge publique représenteront chacun un tiers des façons de « recharger » sa voiture électrique en Chine.

Et ces batteries standardisées sont, selon lui, le meilleur moyen d’arriver à cette démocratisation. Dix voitures électriques chinoises sont déjà prévues pour accueillir ces « Choco-SEB » ; la plupart sont inconnues et/ou ne devraient jamais arriver en Europe, mais cela prouve l’implication de l’ensemble de l’écosystème chinois pour développer la voiture électrique dans le pays – les records de vente en sont une excellente preuve.

Modules Choco-SEB // Source : CATL

Quant aux stations d’échange, ici aussi, CATL voit loin. Dès 2025, l’entreprise annonce vouloir bâtir 1000 stations en Chine, avant un objectif moyen-terme à 10 000 implantations (alors bâties par l’ensemble des parties prenantes dans le projet). À terme, CATL vise les 30 000 stations, cette fois-ci construites par l’État chinois directement.

Nio, de son côté, dispose dès aujourd’hui de 2 800 stations en Chine et 59 en Europe, territoire que CATL semble ne pas vouloir (encore) équiper de ses stations.