1,8 million : c’est le nouveau record de voitures électriques vendues en un mois

Selon le cabinet Rho Motion, les ventes mondiales de voitures électriques ont battu un record historique en novembre. Pas moins de 1,8 million d’unités ont été immatriculés en un mois, même si l’Europe est en perte de vitesse.

Si la part de marché des voitures électriques continue d’augmenter au fil des années, portée par les incitations financières notamment et l’offre de plus en plus vaste, tout n’est pas rose pour autant. En effet, les immatriculations ont tout de même fortement chuté au cours des derniers mois en Europe.

Un mois de novembre record

Selon un récent rapport publié par l’ACEA, l’association des constructeurs automobiles européens, les ventes de voitures électriques ont chuté de 1,7 % dans toute l’Europe entre janvier et octobre par rapport à la même période en 2023. Cette situation est en partie due à la baisse des aides financières dans certains pays, puisque le bonus a été supprimé en Allemagne et qu’il a été raboté chez nous.

Cependant, tout est-il définitivement perdu ? Pas du tout, et c’est même le contraire. Le cabinet Rho Motion vient de publier un rapport portant sur les ventes de voitures électriques mondiales sur le mois de novembre. Et les chiffres sont particulièrement bons, établissant même un nouveau record. En un mois, pas moins de 1,8 million de véhicules zéro-émission (à l’échappement) ont été écoulés. Il s’agit du troisième mois consécutif qui va dans ce sens.

Crédit : Rho Motion

Les immatriculations ont enregistré un bond de 32 % par rapport à novembre 2023, et une hausse de 100 000 unités en comparaison avec le mois d’octobre 2024. Mais il faut cependant savoir que les tendances ne sont pas tout à fait les mêmes sur tous les marchés. En effet, c’est surtout en Chine que les ventes ont le plus bondi, avec une augmentation de 40 % entre janvier et novembre, par rapport à la même période l’an dernier. Ce ne sont pas moins de 15,2 millions de VE qui y ont été immatriculés depuis le début de l’année.

Trois constructeurs se distinguent tout particulièrement, à savoir Geely, qui possède notamment Volvo et Zeekr, Tesla et Changan. De son côté, BYD est déjà numéro 1 de la voiture électrifiée dans l’Empire du Milieu, électriques et hybrides inclues. En revanche, c’est un peu moins rose en Europe (EFTA et UK inclus), seul marché sur lequel les ventes sont en baisse en 2024. La chute reste néanmoins contenue par rapport à 2023, puisqu’elle est affichée à 3 % seulement.

Une tendance à la hausse

Au total, ce sont environ 280 000 voitures électriques qui ont trouvé preneur au cours du mois dernier, pour un total de 2,7 millions d’unités vendues depuis le début de l’année. Si le marché britannique a grimpé de 17 %, la France, l’Allemagne et l’Italie sont quant à elles en baisse, notamment en raison de la réduction des aides financières. Et cela pourrait être pire l’an prochain, puisque le bonus a été réduit chez nous, tandis que la prime à la conversion a été supprimée.

Mais selon le cabinet C-Ways, tout n’est pas perdu en France, bien au contraire. Et si l’année 2024 a été en demi-teinte pour les voitures électriques, 2025 promet d’être nettement plus optimiste. Ainsi, l’entreprise table sur une augmentation de 32 % des ventes aux particuliers, avec une part de marché de 30 %. Cela notamment grâce à l’arrivée de nouveaux modèles plus abordables, comme la Renault 5 E-Tech et la Citroën ë-C3, sans oublier l’Opel Frontera et la Fiat Grande Panda. De plus, le leasing social va aussi revenir.

Renault R5 image bank media Test-Drive, from September 21 to 23th 2024 at Nice, France – Photo Yannick Brossard / DPPI

Aux États-Unis et au Canada, les ventes de voitures électriques ont grimpé de 10 %, pour atteindre les 1,6 million depuis le début de l’année, en partie grâce au succès des Tesla.

Le reste du monde a immatriculé 1,1 million de voitures électriques entre janvier et novembre, une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente, et un chiffre identique à celui du marché mondial.