L’Oppo Reno 13 F devient encore plus accessible qu’il ne l’est déjà grâce à cette offre

Le Reno 13 F est l’un des rĂ©cents smartphones milieu de gamme d’Oppo. Une rĂ©fĂ©rence qui possède une fiche technique solide tout en conservant un prix bas : aujourd’hui il passe de 329 euros Ă 269 euros grâce Ă cette offre chez E.Leclerc.

Oppo est de retour et souhaite bien faire de l’ombre Ă la concurrence avec son nouveau trio de smartphones milieu de gamme. Le Reno 13 F est le plus abordable de cette sĂ©rie et pourtant, il propose une fiche technique complète pour pas cher. Il existe en deux variantes, et celle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui fait l’objet d’une belle offre aujourd’hui : son prix s’allège de 60 euros et devient un bon investissement.

Les points forts du Oppo Reno 13 F

Un Ă©cran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz adaptatif

Photo de jour de bon niveau et une puce équilibrée

Une grosse batterie de 5 800 mAh et la charge rapide de 45 W

Initialement Ă 329 euros, l’Oppo Reno 13 F (256 Go) est en ce moment remisĂ© Ă 269 euros chez E.Leclerc.

Une jolie conception robuste

L’Oppo Reno 13 F est un joli produit avec son design Ă©purĂ©, des tranches plates et des angles joliment arrondis. MĂŞme si le plastique domine, le dos est très rĂ©ussi avec un noir mat plaisant agrĂ©able au toucher. La conception est soignĂ©e, et la marque ajoute mĂŞme une certification IP69. Il devrait donc rĂ©sister Ă une immersion prolongĂ©e dans l’eau et aux jets sous pression.

Le bloc optique est assez discret et accueil un trio de capteur : une camĂ©ra grand-angle de 50 Mpx, un ultra-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Dans l’ensemble, le capteur principal offre des clichĂ©s agrĂ©ables. Il fait un bon travail, un peu moins pour l’ultra grand-angle de 8 Mpx. Le mode nuit tient la route, mais ne brille pas particulièrement. On regrette aussi l’absence de

téléobjectif, mais le zoom x2 reste efficace.

Une fiche technique équilibrée

En termes de performances, l’animation est assurée par un Snapdragon 6 Gen 1, couplé à 8 Go de RAM. Les applications fonctionnent sans mal, la navigation se fait sans accros, et vous pouvez passer d’une appli à l’autre sans ralentissement. Il est possible de lancer des jeux vidéo, à condition de ne pas être trop gourmand en qualité graphique.

Pour profiter de vos sĂ©ries ou jouer Ă vos jeux, Oppo met Ă disposition un très bel Ă©cran AMOLED, qui se rĂ©vèle très bien calibrĂ© et dont le taux de rafraĂ®chissement adaptatif Ă 120 Hz rend l’ensemble rĂ©actif et fluide. D’ailleurs, l’expĂ©rience utilisateur est agrĂ©able au quotidien grâce à Android 15 couplĂ© Ă l’interface ColorOS. Une interface personnalisable avec des outils IA intĂ©ressants, mais qui ne sont pas encore tous disponibles en français… On apprĂ©cie les 5 ans de suivi Android et 6 ans de patchs de sĂ©curitĂ©.

Enfin, le téléphone intègre une généreuse batterie de 5800 mAh. Vous avez donc un fidèle compagnon qui vous accompagnera facilement au-delà d’une journée de travail, sauf si vous avez un usage poussé. Dans ce cas, vous pourrez compter sur la charge rapide 45 W.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous tourner vers notre test sur l’Oppo Reno 13 F/FS.

