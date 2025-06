Quand la meilleure rivale de la Garmin Forerunner 165 devient encore plus accessible grâce à un code promo 

Légère, bel écran Amoled, précision GPS… La Suunto Run est une montre qui devrait plaire au sportif. Déjà à un prix très attractif, la voilà déjà en promotion à 234 euros au lieu de 249 euros de base.

Suunto Run // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les sportifs cherchant une bonne montre connectée se tournent souvent vers Garmin, mais c’est sans compter sur la firme finlandaise Suunto qui vient titiller son rival avec sa nouvelle référence, la Suunto Run. C’est un modèle entrée de gamme dédiée essentiellement à la course sur route visant à concurrencer la Garmin Forerunner 165. Avec un tarif particulièrement agressif, elle est encore plus intéressante maintenant qu’elle bénéficie d’une petite réduction de 15 euros.

La Suunto Run et ses atouts

Une montre belle et légère avec un écran Amoled

La précision du GPS et les fonctionnalités sportives avancées

L’autonomie convenable

De base à 249 euros, la Suunto Run est en ce moment remisée à 234 euros sur Cdiscount grâce au code 15DES129. L’offre est également valable pour le coloris Lime.

Un design discret et léger, avec un bel écran en prime

Pour sa catégorie, la Suunto Run est une jolie montre de sport qui se fera vite oublier à votre poignet tant elle est légère (36 g), sauf si vous choisissez un coloris plus pep’s comme le Lime. Au vu de son prix, il n’est pas étonnant qu’elle soit composée de plastique, mais elle conserve tout de même un écran type Gorilla et une lunette en acier inoxydable.

À l’avant, on découvre un écran Amoled avec une définition de 466 x 466 pixels. Et s’il fait tout ce que l’on attend de lui, l’écran est plus défini que celui des montres concurrentes pourtant vendues un peu plus chères. Le mode Always On Display est aussi de la partie, mais il faudra faire attention à la batterie. La montre est par ailleurs résistante jusqu’à 50 mètres de profondeur et pourra donc être portée sans problème pour la natation.

L’essentiel pour avoir des mesures précises

Pour vous accompagner dans vos activités physiques, elle embarque les habituels capteurs de montres de sport, comme celui pour la fréquence cardiaque et la SpO2, la puce GNSS double fréquence et l’altimètre barométrique. Durant notre test, la précision GPS de la Suunto Run est bonne, même si Garmin reste devant. Elle propose 32 modes de sport disponibles, mais aussi des fonctionnalités de sport avancées.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet jusqu’à 20 heures en mode GNSS double fréquence (le plus précis) et jusqu’à 12 jours en utilisation quotidienne, sans GPS donc. De notre côté, la montre a pu nous accompagner plus de 5 jours en ayant pratiqué 9 heures de course à pied en mode GPS le plus précis et le mode Always On Display.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Suunto Run.

