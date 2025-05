Cette montre de sport attaque Garmin là où ça fait mal : un prix bien plus attractif

Face aux montres de sport Garmin positionnées à un prix particulièrement élevé, la marque finlandaise Suunto propose désormais une offre bien plus attractive avec sa Suunto Run.

La Suunto Run // Source : Suunto

Alors que la montre avait déjà fait l’objet de rumeurs ces dernières semaines, le constructeur finlandais Suunto a finalement décidé de lever le voile ce mardi sur la Suunto Run.

On connaissait déjà la Suunto Vertical, positionnée sur les adeptes d’ultra trail avec son écran MIP, ou les Suunto Race et Race S, plus polyvalente avec leur écran Amoled. Il faudra désormais faire avec la Suunto Run, une montre connectée dédiée essentiellement à la course sur route.

Cette nouvelle montre permet ainsi à Suunto de proposer un modèle de montre de sport en entrée de gamme, sans les fonctions généralement utilisées sur les montres outdoor comme la cartographie ou l’autonomie superlative.

Caractéristiques de la Suunto Run // Source : Suunto

Cela ne signifie pas pour autant que la Suunto Run est une montre au rabais. Elle profite en effet de certaines fonctions bien pensées à commencer par son poids plume de 35 grammes et sa faible épaisseur de 11,5 mm. La Suunto Run intègre par ailleurs une fonction de lecture de fichiers musicaux pour partir s’entraîner en musique, même sans emporter son smartphone avec soi.

Le même écran que sur la Suunto Race S

Du côté des caractéristiques, on retrouve le même écran Oled de 1,32 pouce que sur la Suunto Race S, toujours avec une définition de 466 x 466 pixels. La montre est par ailleurs résistante jusqu’à 50 mètres de profondeur et pourra donc être portée sans problème pour la natation. D’ailleurs, 34 profils sportifs sont intégrés à la Suunto Run. Du côté de la navigation, la montre profite bien évidemment d’un écran tactile, mais aussi de trois boutons sur le côté droit, dont une couronne rotative pour faire défiler les menus.

Caractéristiques de la Suunto Run // Source : Suunto

Si la Suunto Run gère le suivi GPS double fréquence — pour une précision accrue, notamment en milieu urbain — elle ne propose cependant pas de cartographie en local. Pour suivre votre parcours, vous pourrez, à défaut, intégrer une trace GPX à parcourir un mode fil d’Ariane sur un fond noir.

Enfin, du côté de l’autonomie, Suunto annonce que sa Suunto Run pourra fonctionner durant 12 jours en mode montre connectée et pendant 20 heures avec suivi GPS double fréquence.

Prix et disponibilité de la Suunto Run

La Suunto Run se positionne à un tarif particulièrement agressif face aux modèles concurrents, et notamment ceux de Garmin. Elle est en effet proposée en France au prix de 249 euros, contre 280 euros pour la Garmin Forerunner 165 ou 450 euros pour la Forerunner 265 — elle aussi sans cartographie. Elle se positionne en fait sur le même segment que la Coros Pace 3, proposée au même prix.

La Suunto Run sera disponible en France à compter du 3 juin prochain.