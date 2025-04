Cette montre de sport élégante et bien équipée de chez Garmin est bradée à un très bon prix

Fine et pleine de fonctionnalités intéressantes pour les sportifs, la Garmin Lily 2 est une montre connectée qui peut très bien vous accompagner au quotidien ou lors de vos entraînements. En ce moment, vous la trouverez affichée à 229 euros au lieu de 279 euros chez I-Run.

La montre Garmin Lily 2 // Source : Garmin

Spécialisée dans les tocantes sportives, la marque Garmin est une valeur sûre chez laquelle l’on peut trouver une foule de montres aux mesures variées et précises. L’une des plus récentes du fabricant est la Lily 2, un modèle idéal pour les poignets fins et qui ne se contente pas d’être très élégante. Elle dispose aussi et avant tout de nombreuses fonctionnalités permettant de garder un œil sur sa forme au quotidien. La bonne nouvelle du jour, c’est qu’elle bénéficie actuellement d’une réduction de 50 euros.

Les points forts de la Garmin Lily 2

Un boîtier fin

De nombreux capteurs intégrés

Une autonomie de 5 jours

Lancée à 279 euros, la montre connectée Garmin Lily 2 est actuellement proposée à 229 euros chez I-Run.

Une montre élégante, mais bien résistante

Avec sa Lily 2, Garmin a avant tout souhaité s’adresser aux personnes avec des poignets fins. Avec son bracelet de 14 mm de largeur et son boîtier tout aussi fin (10,1 mm) en aluminium, la montre connectée promet ainsi un bon confort au quotidien. Le bracelet en silicone devrait lui aussi être agréable, surtout pendant les sessions d’entraînement. Cette tocante dévoile également un design particulièrement élégant, avec sa couleur dorée du plus bel effet.

Mais elle n’est pas seulement jolie, elle est aussi bien résistante : elle est tout d’abord certifiée 5 ATM, ce qui veut dire qu’elle est étanche et peut résister à une pression équivalant à 50 mètres de profondeur. Son écran est de son côté protégé par du Corning Gorilla 3, qui lui permet de résister aux chocs et aux rayures. Concernant cet écran, justement, on a ici droit à une dalle OLED de 1,3 pouce, qui offre donc un affichage bien net.

Un suivi sport et santé complet

Comme toute bonne montre connectée signée Garmin, la Lily 2 embarque de nombreux capteurs qui lui permettent de fournir tout un tas de données sur la forme physique de son utilisateur. Elle peut notamment mesurer la fréquence cardiaque en temps réel, intègre un oxymètre de pouls, peut calculer le VO2 Max (volume de dioxygène maximal qui peut être absorbé par vos muscles) et peut analyser votre sommeil. La Garmin Lily 2 est également capable d’estimer votre niveau de stress et de proposer un suivi du cycle menstruel aux personnes concernées.

N’oublions pas de mentionner le moniteur d’énergie Body Battery, qui évalue l’état de forme de l’organisme afin d’aider l’utilisateur à orienter ses efforts correctement. Petit bémol toutefois pour l’absence de puce GPS dédiée, qui force donc à utiliser le GPS de son smartphone pour obtenir un tracé des entraînements à l’extérieur. Côté sport, justement, la montre prend en charge 18 disciplines au total. Enfin, côté autonomie, la marque promet 5 jours d’utilisation par charge.

