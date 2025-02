Garmin Forerunner 265 : le prix de cette excellente montre connectée de sport est en baisse de 100 €

LancĂ©e dĂ©but 2023, la montre connectĂ©e Garmin Forerunner 265 est rĂ©solument taillĂ©e pour le sport grâce Ă ses nombreux capteurs prĂ©cis. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est bien moins chère qu’auparavant : Alltricks la propose en effet Ă 399 euros au lieu de 499 euros Ă son lancement.

L’Ă©cran Oled de la Garmin Forerunner 265 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

C’est au dĂ©but de l’annĂ©e 2023 que Garmin, spĂ©cialisĂ© dans les montres sportives, a lancĂ© ses deux nouvelles tocantes taillĂ©es pour les entraĂ®nements : la Forerunner 965 et la Forerunner 265. Cette dernière, plus accessible, est celle qui nous intĂ©resse aujourd’hui. Elle figure d’abord parmi les meilleures montres connectĂ©es de sport proposĂ©es en 2023, notamment grâce Ă la prĂ©cision de ses donnĂ©es cardio et GPS. De plus, on la trouve actuellement en promotion, ce qui la rend bien plus recommandable.

Les points essentiels de la Garmin Forerunner 265

Un bel Ă©cran OLED de 1,3 pouce

Des données cardio et GPS précises

De nombreuses donnĂ©es d’entraĂ®nement sportif

Initialement proposée à 499 euros et depuis réduit à 449 euros, la montre connectée Garmin Forerunner 265 est désormais affichée à 399 euros chez Alltricks.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Garmin Forerunner 265. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bel Ă©cran lumineux

La Garmin Forerunner 265 est une montre connectĂ©e dont le design ne diffère pas grandement de celui de sa prĂ©dĂ©cesseure, la Forerunner 255. On retrouve ici l’identitĂ© de la marque, avec une apparence sobre, des lignes courbĂ©es et les trois boutons sur le cĂ´tĂ© droit ainsi que les deux autres sur le cĂ´tĂ© gauche.

Ce qui change par rapport Ă la version antĂ©rieure, c’est cet Ă©cran OLED tactile de 1,3 pouce (416 Ă— 416 pixels, 320 pixels par pouce) qui remplace la dalle MIP transflectif de la Forerunner 255. La dalle OLED offre ici un net gain en dĂ©finition et en rĂ©solution, avec des contrastes infinis, une bonne gestion des couleurs et des animations plus soignĂ©es. En revanche, cet Ă©cran doit ĂŞtre rĂ©troĂ©clairĂ© pour ĂŞtre lisible : si trois niveaux de luminositĂ© sont disponibles et qu’un capteur de luminositĂ© est aussi prĂ©sent, ce type d’affichage est un peu contraignant pendant les entraĂ®nements en extĂ©rieur, sous un beau soleil. Comme nous l’avons notĂ© lors de notre test, il est nĂ©cessaire de pivoter le poignet pour que la montre sorte du mode always-on et que la luminositĂ© soit plus confortable pour pouvoir lire les informations sur l’Ă©cran… Pas toujours pratique en pleine sĂ©ance.

Un excellent suivi d’activitĂ©

Pour mesurer l’activitĂ© physique et les donnĂ©es de santĂ© de son utilisateur, la Garmin Forerunner 265 peut compter sur une batterie de capteurs, comme un cardiofrĂ©quencemètre, un accĂ©lĂ©romètre ou encore une puce GNSS multibande, compatible avec les satellites GPS, mais Ă©galement avec deux autres constellations GNSS (Galileo et Glonass). Au cours de notre test, la Forerunner 265 nous a d’ailleurs proposĂ© un suivi très prĂ©cis et fiable, tout en enregistrant une gĂ©olocalisation constamment correcte. La prĂ©cision est de mise aussi cĂ´tĂ© frĂ©quence cardiaque puisque lors d’un entraĂ®nement, elle nous a proposĂ© un suivi exemplaire et un relevĂ© identique Ă celui de la ceinture de notre testeur. La montre a toutefois un peu plus de mal sur les entraĂ®nements en fractionnĂ©, mais ce n’est pas une surprise.

La Forerunner 265 propose aussi plusieurs autres fonctionnalitĂ©s bien pratiques, comme l’Ă©valuation de la longueur des foulĂ©es ou encore le temps de contact au sol lors des sĂ©ances de course Ă pied, ou encore le score de prĂ©paration Ă l’entraĂ®nement, qui se base sur le temps de rĂ©cupĂ©ration, l’intensitĂ© des derniers entraĂ®nements, la qualitĂ© du sommeil ou encore la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque. Pratique pour savoir si l’on est apte Ă partir s’entraĂ®ner ou pas. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, on a pu utiliser la montre durant 4 jours avec la mesure de la SpO2 toute la journĂ©e, un Ă©cran always-on activĂ© de 9 heures Ă 23 heures et l’activation du suivi de gĂ©olocalisation multi GNSS et multibande, ainsi qu’avec quelques entraĂ®nements. L’autonomie du prĂ©cĂ©dent modèle Ă©tait toutefois bien meilleure.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Garmin Forerunner 265.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles que nous conseillons, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures montres connectĂ©es du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.