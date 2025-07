Bouygues Telecom met fin aux cartes prépayées : quelles sont les alternatives ?

Comme annoncé, Bouygues Telecom a mis fin à son offre de cartes prépayées. Heureusement, il existe des alternatives.

Pour obtenir un numéro de téléphone mobile en France, il n’est pas forcément nécéssaire de payer un forfait mensuel. En alternative, il existe des offres de cartes prépayées, rechargeable manuellement.

Elles sont particulièrement pratique pour offrir un premier numéro à des adolescents, si vous souhaitez une offre sur lequel seulement recevoir des appels, ou encore si vous ne souhaitez pas payer par virement.

Bouygues Telecom a décidé de mettre entièrement fin à son activité de carte prépayée le 30 juin 2025. Il n’est plus possible d’y souscrire, et les cartes SIM qui n’ont pas basculées vers un forfait de l’opérateur ont été résiliées.

Quelle alternative aux cartes prépayées Bouygues Telecom ?

Si vous êtes à la recherche d’une alternative, sachez que SFR et Orange proposent toujours leurs propre système.

Chez Orange, l’offre Mobicarte débute à 2,99 euros avec un système rechargeable en ligne facilement. L’opérateur historique a divisé ses recharges en quatre offre : classique, monde pour la communication à l’international, Internet mobile et Max qui propose la qualité de service la plus haut de gamme. L’opérateur propose par exemple 60 Go de 4G pour 16,99 euros avec appels et SMS/MMS illimités pendant 1 mois.

Chez SFR, on parle de SFR la carte. L’opérateur au carré rouge se montre plus généreux qu’Orange avec des recharges à partir de 4,99 offrant appels illmités, SMS illimités et 10 Go d’internet mobile pendant 31 jours.

Et Free Mobile ?

Free Mobile n’a officiellement pas annoncé d’offre prépayé, pourtant les pages de l’opérateur décrivant l’offre sont déjà en ligne. La brochure tarifaire est également consultable en ligne.

Le trublion propose un système de pass avec des tarifs plutôt agressifs. Pour 9,99 euros, on a par eemple accès à 200 Go de data 4G/5G, les appels illimités et même 100 minutes vers les mobiles Etats-Unis, Canada et Chine. Attention la validité est de 30 jours, contre 31 chez SFR.

On imagine que l’opérateur pourrait débuter sa communication dès cette semaine pour profiter de la fin du prépayé chez Bouygues Telecom.