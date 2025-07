Pourquoi cette excellente voiture électrique tire sa révérence en France

Lancée en 2022, la Hyundai Ioniq 6 va bientôt passer par la case restylage. Mais la voiture électrique coréenne ne sera pas disponible dans cette version en France, puisqu’elle va tirer sa révérence. Et on sait pourquoi.

Aujourd’hui, l’offre de voitures électriques est particulièrement vaste. A vrai dire, il y en a pour tous les goûts, et désormais pour tous les budgets aussi. Et ce même si les ventes restent encore en retrait, bien qu’elles repartent un peu à la hausse en Europe. Tous les constructeurs grand public proposent actuellement des modèles zéro-émission (à l’échappement) au sein de leur catalogue.

La fin d’un modèle star

C’est donc aussi le cas de Hyundai, qui prépare depuis plusieurs années une grand offensive en Europe. Et ce afin de répondre aux exigences de Bruxelles à ce sujet. Ainsi, la firme coréenne propose plusieurs modèles, dont les Ioniq 5 et Ioniq 6. Cette dernière prend la forme d’une grande berline rivale de la Tesla Model 3, qui avait été lancée dans le courant de l’année 2022. Elle se caractérise notamment par une ligne particulièrement par son aérodynamisme, avec un Cx (coefficient de traînée) de seulement 0.21.

Et voilà que trois ans après son lancement, la Ioniq 6 passe par la case restylage. Le but ? Lui donner un petit coup de jeune, avec notamment une face avant légèrement revue. En fait, cette nouvelle mouture s’inspire plus que jamais du concept Prophecy, qui annonçait la version de série et qui avait été dévoilé dans le courant de l’année 2020. Cette nouvelle mouture gagne en caractère, et profite d’un poste de conduite retravaillé. L’ergonomie a notamment été grandement améliorée, grâce au retour en force des boutons.

De plus, le constructeur coréen avait aussi confirmé le lancement d’une inédite version N. Cette dernière pourrait reprendre la fiche technique de la Ioniq 5 N, forte de 650 chevaux et 770 Nm de couple. Mais il se peut qu’elle soit encore plus performante, pour chasser sur les terres des Porsche Taycan et autre Tesla Model S Plaid. La nouvelle Hyundai Ioniq 6 restylée devrait arriver sur les routes d’ici à la fin de cette année 2025. Mais malheureusement, le marché français n’y aura pas le droit. C’est ce qui a été confirmé par la marque.

Cette dernière a été contactée par le site Automobile Propre, et elle a confirmé les rumeurs évoquant la mauvaise nouvelle. Mais quelle est la raison ? En fait, la firme basée à Séoul argumente en indiquant que cette décision a été prise dans le cadre d’une « stratégie d’ajustement à un marché qui ne plébiscite plus les berlines ». Concrètement, cette carrosserie ne rencontre pas le succès attendu, notamment par rapport aux SUV. Ce qui n’est pas vraiment une surprise, à vrai dire.

Plusieurs raisons à cette nouvelle

La marque estime que les clients français se tournent désormais plus volontiers « vers les SUV et crossovers ». Et ce car ces derniers sont considérés comment étant plus spacieux et plus pratiques au quotidien, par rapport aux berlines. D’où la décision de Hyundai de mettre fin à la commercialisation en France de sa Ioniq 6. Ce qui peut sembler étonnant, alors que sa cousine Kia va bel et bien lancer son EV4 sur notre territoire en parallèle.

Mais il y a une autre raison qui explique le départ à la retraite anticipé de la 6 chez nous. En fait, il faut se rappeler que cette dernière n’est pas éligible au bonus écologique, en raison de sa production en Corée du Sud. De plus, la voiture pèse très lourd et embarque une grosse batterie allant jusqu’à 77,4 kWh. Ce qui la pénalise dans l’attribution de son éco-score en France. Et ce n’est pas tout, car la Ioniq 6 est aussi privé d’autres avantages qu’ont certaines voitures électriques.

Elle ne peut pas prétendre à l’abattement sur l’évaluation de l’avantage en nature pour les salariés pour lesquels un véhicule est mis à disposition par leur employeur. Et cela est très gênant, car 75 % des exemplaires de la berline ont été vendus à des sociétés. Ces dernières n’ont plus réellement de raisons d’opter pour cette voiture. Autant de raisons qui expliquent la décision du constructeur de ne pas nous offrir la version restylée, qui s’annonçait pourtant très prometteuse sur le papier.